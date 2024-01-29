Hande Erçel, Kızıl Saçlarına Veda Paylaşımı Yaptı! 29 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel, Kızıl Saçlarına Veda Paylaşımı Yaptı! 29 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Ezgi Mola'nın oğlu Can'ın ilk kar deneyimi...
2. Hande Erçel, kızıl saçlarına veda etti.
3. Kaan Yıldırım'dan set paylaşımı geldi.
4. Melike Şahin, Avustralya'da:
5. Merve Özbey, spor paylaşımı yaptı.
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6. Selahattin Paşalı:
7. Simge Sağın'da konser paylaşımı geldi.
8. Pelin Akil:
9. Edis Budapeşte'de:
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