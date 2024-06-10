Hande Erçel'in Yeni Çiziminden Denize Koşan Tüzünataç'a 10 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Yeni Çiziminden Denize Koşan Tüzünataç'a 10 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci, Aslı Kızmaz'la gecelere aktı.
Pınar Deniz ayna selfie'si çekti.
Hande Erçel, yeni çizimini görücüye sundu.
Gamze Erçel, güzel kızı Mavi'yle gezmelerdeydi.
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını sezon sonu partisinde eğlencenin dibine vurdu.
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Berrak Tüzünataç, sezonu açtı.
Pelin Akil, ailece çıktıkları tatilde çocukların yanında deliler gibi eğlenen eşi Anıl Altan'ı paylaştı.
Şeyma Subaşı, Türkiye'deki tatiline tam gaz devam etti.
Merve Boluğur da yaz tatiline çıktı.
Merve Dizdar, düğününden yeni kareler paylaştı.
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