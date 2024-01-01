Haluk Levent Yine İçimizi Isıttı: Yeni Yıla Antakya'da Depremzedelerle Birlikte Girdi
Haluk Levent Yine İçimizi Isıttı: Yeni Yıla Antakya'da Depremzedelerle Birlikte Girdi
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde hepimizin gönlüne taht kuran Haluk Levent, yılbaşını depremden etkilenen illerden olan Hatay'da geçirdi. Depremzedeler ile şarkılar söyleyen Levent, bazı aileleri de konteynerlerinde ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, yılbaşını Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremzedelerle birlikte kutladı.
Levent, 2023 yılında ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde yardımları ile hepimizin gönlüne taht kurmuştu.
Bazı ailelerin konteynerlerini ziyaret eden Levent, ardından depremzedeler ile şarkılar söyleyedi.
Levent ziyaretleri Twitter hesabından paylaştı👇👇
Levent, depremseler ile birlikte şarkı söylediği anları da "Bu gece yeni yıla Hatay'da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allahım!" açıklaması ile paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haluk Levent'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım👇👇
Haluk Levent'in paylaşımlarına gelen bazı yorumlar👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda