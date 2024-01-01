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Haluk Levent Yine İçimizi Isıttı: Yeni Yıla Antakya'da Depremzedelerle Birlikte Girdi

Haluk Levent Yine İçimizi Isıttı: Yeni Yıla Antakya'da Depremzedelerle Birlikte Girdi

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 13:12

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde hepimizin gönlüne taht kuran Haluk Levent, yılbaşını depremden etkilenen illerden olan Hatay'da geçirdi. Depremzedeler ile şarkılar söyleyen Levent, bazı aileleri de konteynerlerinde ziyaret etti.

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Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, yılbaşını Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremzedelerle birlikte kutladı.

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, yılbaşını Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremzedelerle birlikte kutladı.

Levent, 2023 yılında ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde yardımları ile hepimizin gönlüne taht kurmuştu.

Levent, 2023 yılında ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde yardımları ile hepimizin gönlüne taht kurmuştu.

Bazı ailelerin konteynerlerini ziyaret eden Levent, ardından depremzedeler ile şarkılar söyleyedi.

Bazı ailelerin konteynerlerini ziyaret eden Levent, ardından depremzedeler ile şarkılar söyleyedi.

Levent ziyaretleri Twitter hesabından paylaştı👇👇

Levent ziyaretleri Twitter hesabından paylaştı👇👇
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'Metin Vursun ailesinin konteynırına ziyarete geldim.

Çaylarını içtim.

Küçücük Merve doktor olmak istiyor.

Ona beste yaptım.

Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum'

Levent, depremseler ile birlikte şarkı söylediği anları da "Bu gece yeni yıla Hatay'da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allahım!" açıklaması ile paylaştı.

Levent, depremseler ile birlikte şarkı söylediği anları da "Bu gece yeni yıla Hatay'da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allahım!" açıklaması ile paylaştı.
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Haluk Levent'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım👇👇

Haluk Levent'in paylaşımlarına gelen bazı yorumlar👇

Haluk Levent'in paylaşımlarına gelen bazı yorumlar👇
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