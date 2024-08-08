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Halk Ne Diyor? MasterChef Finalistlerini Yarıştırıyoruz!

Halk Ne Diyor? MasterChef Finalistlerini Yarıştırıyoruz!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 09:59

Tam 7 sezondur ekranlarda olan MasterChef Türkiye'nin finalistlerinden hangisi şampiyon olmayı hak etti sizler için bir anket yaptık. Bakalım halk bu konuda ne diyor?

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Hangisi şampiyon olmalıydı?

Hangisi şampiyon olmalıydı?

Hangisi şampiyon olmalıydı?

Hangisi şampiyon olmalıydı?

Hangisi şampiyon olmalıydı?

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Hangisi şampiyon olmalıydı?

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