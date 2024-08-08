Halk Ne Diyor? MasterChef Finalistlerini Yarıştırıyoruz!
Halk Ne Diyor? MasterChef Finalistlerini Yarıştırıyoruz!
Tam 7 sezondur ekranlarda olan MasterChef Türkiye'nin finalistlerinden hangisi şampiyon olmayı hak etti sizler için bir anket yaptık. Bakalım halk bu konuda ne diyor?
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Hangisi şampiyon olmalıydı?
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Hangisi şampiyon olmalıydı?
Hangisi şampiyon olmalıydı?
Hangisi şampiyon olmalıydı?
Hangisi şampiyon olmalıydı?
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Hangisi şampiyon olmalıydı?
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