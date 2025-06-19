Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun Hapis Cezası Aldıkları ‘Yalan Tanıklık’ Davasında Gerekçeli Karar
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldıkları davada gerekçeli karar açıklandı.
Mahkeme gerekçeli kararında, Ergenç ve Kocaoğlu’nun sözlerinin dosya arasındaki delillerle çeliştiğini belirterek, ‘’Sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’ ifadelerine yer verdi.
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezasının 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nce gerekçeli kararı açıklandı.
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‘’Sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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