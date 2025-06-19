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Fırat Tanış, Milyonların Severek Dinlediği 'Yani' Şarkısını Gerçekten de Platonik Aşkı Özgü Namal’a mı Yazdı?

Fırat Tanış, Milyonların Severek Dinlediği 'Yani' Şarkısını Gerçekten de Platonik Aşkı Özgü Namal’a mı Yazdı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:35 Son Güncelleme: 19.06.2025 - 11:40

“Yani olmuyor, olmuyor istesem de, kimse gelmiyor beklesem de…” Bu güzel sözleri yıllar önce ilk olarak şarkıcı Emre Altuğ’un sesinden dinledik. Ancak bu şarkının yazarı ünlü oyuncu Fırat Tanış. O dinlerken derin düşüncelere, uzaklara daldıran sesiyle kendisi de sık sık söylüyor bu milyonların severek dinlediği ‘Yani’ şarkısını. 

Peki Fırat Tanış’ın, milyonlarca insanın hayranlıkla dinlediği Yani şarkısını nasıl ve kime yazdığını biliyor musunuz? 

Her zaman bir iddia şeklinde yazıldı, çizildi, konuşuldu ama Fırat Tanış da 4 yıl önce katıldığı bir programda açıklama yaptı. 

Evet şimdi hazır olun, sizleri yıllar öncesine götürüyoruz…

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Fırat Tanış… Bazıları onu Koyu Bilal olarak tanır, bazıları Zaman Bey olarak, bazıları Kenan olarak, bazıları da Şakir Paşa olarak.

Fırat Tanış… Bazıları onu Koyu Bilal olarak tanır, bazıları Zaman Bey olarak, bazıları Kenan olarak, bazıları da Şakir Paşa olarak.

Oyunculuk sektörünün önemli isimlerinden biri olan Fırat Tanış’ın şarkılar yazıp söylediğini hepimiz biliyoruz. Dönem dönem verdiği konserler, katıldığı programlarda söylediği şarkılarla oyunculuğun yanında şarkıcılığı da hiç bırakmadı.

Ancak Fırat Tanış’ın bu yeteneklerinin yanında akıllarda kalan hatta birçoğumuzun bilmediği bir durumu daha var.

Severek dinlediğimiz Yani isimli şarkıyı Fırat Tanış’ın platonik aşkına yazdığı her zaman konuşulan konulardan biri oldu.

Severek dinlediğimiz Yani isimli şarkıyı Fırat Tanış’ın platonik aşkına yazdığı her zaman konuşulan konulardan biri oldu.

Sözlerini hatırladınız mı? 

“Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine, sanırım şehir uzakta kalıyor, ellerimi uzatsam tutmak isterim günü ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de, kimse gelmiyor beklesem de…”

Tam da beklenen ama gelmeyen birine yazılmış değil mi? Evet, Fırat Tanış'ın da bu şarkıyı yıllar önce aşık olduğu ama söyleyemediği platonik aşkına yazdığı konuşulur hep.

Fırat Tanış aşık olmuş, tam söylemek üzereymiş ki aşık olduğu kız başkasıyla birlikte olmaya başlamış. Tanış da aşkını kalbine gömerek şarkılar yazmaya başlamış. Onlardan biri de milyonların severek dinlediği ve söylediği şarkı Yani…

Şimdi gelelim işin en ilginç tarafına, Fırat Tanış’ın aşık olduğu iddia edilen o kişiye…

Şimdi gelelim işin en ilginç tarafına, Fırat Tanış’ın aşık olduğu iddia edilen o kişiye…

Evet, yukarıda da yazdığımız gibi Fırat Tanış’ın aşık olduğu iddia edilen, tam söylemek üzereyken başkasıyla aşk yaşamaya başlayan platonik aşkının Türkiye’nin en önemli kadın oyuncularından biri olan Özgü Namal olduğu söylenir.

Fırat Tanış Özgü Namal’a aşık, Özgü Namal da Oktay Kaynarca’ya…

Fırat Tanış Özgü Namal’a aşık, Özgü Namal da Oktay Kaynarca’ya…

Özgü Namal ve Fırat Tanış’ın tanışıklığı çok eski yıllara dayanıyor. Birbirini tanıyan ikili önce 2001 yılında “Yeditepe İstanbul” dizisinde sonra da 2002 yılında çekilen “Sır Çocukları” filminde birlikte oynadı. 

Konuşulanlar odur ki; 'Fırat Tanış, Özgü Namal’a aşık oldu, tam duygularını açmaya karar verdiği dönemde Özgü Namal ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile aşk yaşamaya başladı. Fırat Tanış aşkını kalbine gömdü, Özgü için yazdığı “Yani” şarkısını besteledi.'

“Yani”yi Emre Altuğ ilk albümünde seslendirmişti.

Fırat Tanış 4 yıl önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında şarkının hikayesi hakkında dolaşan iddialara şu sözlerle cevap vermişti:

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Yani şarkısının sözleri:

Yani şarkısının sözleri:

“Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine

Sanırım şehir uzakta kalıyor

Sanırım şehir uzakta kalıyor

Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü

Ama güneş her gece tepemde doğuyor

Ama güneş her gece tepemde doğuyor

Yani olmuyor, olmuyor istesem de

Kimse gelmiyor beklesem de

Yani olmuyor, olmuyor istesem de

Kimse gelmiyor

Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile

Uzun cümleler kurardım konuşurken

Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor

Ama şimdi filmler bile eskimiyor

Yani olmuyor, olmuyor istesem de

Kimse gelmiyor beklesem de

Yani olmuyor, olmuyor istesem de

Kimse gelmiyor

Yani olmuyor, olmuyor istesem de

Kimse gelmiyor beklesem de

Yani olmuyor, olmuyor istesem de

Kimse”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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