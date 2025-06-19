Fırat Tanış, Milyonların Severek Dinlediği 'Yani' Şarkısını Gerçekten de Platonik Aşkı Özgü Namal’a mı Yazdı?

“Yani olmuyor, olmuyor istesem de, kimse gelmiyor beklesem de…” Bu güzel sözleri yıllar önce ilk olarak şarkıcı Emre Altuğ’un sesinden dinledik. Ancak bu şarkının yazarı ünlü oyuncu Fırat Tanış. O dinlerken derin düşüncelere, uzaklara daldıran sesiyle kendisi de sık sık söylüyor bu milyonların severek dinlediği ‘Yani’ şarkısını.

Peki Fırat Tanış’ın, milyonlarca insanın hayranlıkla dinlediği Yani şarkısını nasıl ve kime yazdığını biliyor musunuz?

Her zaman bir iddia şeklinde yazıldı, çizildi, konuşuldu ama Fırat Tanış da 4 yıl önce katıldığı bir programda açıklama yaptı.

Evet şimdi hazır olun, sizleri yıllar öncesine götürüyoruz…