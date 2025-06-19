Fırat Tanış, Milyonların Severek Dinlediği 'Yani' Şarkısını Gerçekten de Platonik Aşkı Özgü Namal’a mı Yazdı?
“Yani olmuyor, olmuyor istesem de, kimse gelmiyor beklesem de…” Bu güzel sözleri yıllar önce ilk olarak şarkıcı Emre Altuğ’un sesinden dinledik. Ancak bu şarkının yazarı ünlü oyuncu Fırat Tanış. O dinlerken derin düşüncelere, uzaklara daldıran sesiyle kendisi de sık sık söylüyor bu milyonların severek dinlediği ‘Yani’ şarkısını.
Peki Fırat Tanış’ın, milyonlarca insanın hayranlıkla dinlediği Yani şarkısını nasıl ve kime yazdığını biliyor musunuz?
Her zaman bir iddia şeklinde yazıldı, çizildi, konuşuldu ama Fırat Tanış da 4 yıl önce katıldığı bir programda açıklama yaptı.
Evet şimdi hazır olun, sizleri yıllar öncesine götürüyoruz…
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Fırat Tanış… Bazıları onu Koyu Bilal olarak tanır, bazıları Zaman Bey olarak, bazıları Kenan olarak, bazıları da Şakir Paşa olarak.
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Severek dinlediğimiz Yani isimli şarkıyı Fırat Tanış’ın platonik aşkına yazdığı her zaman konuşulan konulardan biri oldu.
Şimdi gelelim işin en ilginç tarafına, Fırat Tanış’ın aşık olduğu iddia edilen o kişiye…
Fırat Tanış Özgü Namal’a aşık, Özgü Namal da Oktay Kaynarca’ya…
Fırat Tanış 4 yıl önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında şarkının hikayesi hakkında dolaşan iddialara şu sözlerle cevap vermişti:
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Yani şarkısının sözleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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