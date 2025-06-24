"Hakan Çalhanoğlu'nun Kafası Karıştı, Kararını Kupadan Sonra Verecek"

Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonu için hazırlıklar resmen start aldı. Kulüpler, yeni sezona daha iddialı kadrolarla girebilmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biri ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken son gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.