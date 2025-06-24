onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
"Hakan Çalhanoğlu'nun Kafası Karıştı, Kararını Kupadan Sonra Verecek"

"Hakan Çalhanoğlu'nun Kafası Karıştı, Kararını Kupadan Sonra Verecek"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 16:08

Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonu için hazırlıklar resmen start aldı. Kulüpler, yeni sezona daha iddialı kadrolarla girebilmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biri ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken son gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Etkilendi"

"Etkilendi"

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmek isteyen Galatasaray için sevindirici bir gelişme yaşandı. La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, milli futbolcu sarı-kırmızılıların teklifinden olumlu etkilendi. Bu durum, Galatasaray’ın transferde elini güçlendirirken, taraftarları da heyecanlandırdı. Hakan’ın vereceği karar merakla bekleniyor.

"Teklifin cazibesine kapıldı"

"Teklifin cazibesine kapıldı"

Söz konusu haberde, “Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’dan gelen teklifin cazibesine kapıldı ve şüpheler havada uçuşuyor. Orta saha oyuncusunun Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından kararını vermesi bekleniyor. Cristian Chivu’nun Hakan’ın olası ayrılığı sonrası yerine düşündüğü favori ismin ise Adrian Bernabe olduğu” ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın