Hafta Sonu Hava Durumuna Dikkat: Kış Ortasında Bahar Havası Yaşanacak!
Hafta Sonu Hava Durumuna Dikkat: Kış Ortasında Bahar Havası Yaşanacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu beklenen hava durumunu açıkladı. Meteorolojiye göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ve güneşli hava var.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu açıkladı.
Meteorolojiye göre; hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığı bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı gün içinde 15 dereceleri bulacak. Hava gündüz saatleri boyunca genelde açık.
Ankara'da da hafta sonu açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise gün içinde 15-16 dereceleri görecek.
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