Hades 2 İlk Oyuna Rekor Getirdi, Hades Oyuncu Rekorunu 4 Yıl Sonra Kırdı!
Hades 2 İlk Oyuna Rekor Getirdi, Hades Oyuncu Rekorunu 4 Yıl Sonra Kırdı!
Yılın en çok beklenen bağımsız oyunlarından Hades 2'nin erken erişim süreci ilk oyuna da yaradı. Hades çıkışının üzerinden geçen 4 yılın ardından kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı.
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Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Hades 2 geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız erken erişim sürecine girmişti.
Hades 2 neredeyse çıkar çıkmaz ilk oyun Hades'in eş zamanlı oyuncu rekorunu da yerle bir etmişti.
Hades 2'nin başarısından serinin ilk oyunu olan Hades de nasibini aldı.
Peki Hades ve Hades 2'nin fiyatları ne kadar?
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