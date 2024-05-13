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Hades 2 İlk Oyuna Rekor Getirdi, Hades Oyuncu Rekorunu 4 Yıl Sonra Kırdı!

Hades 2 İlk Oyuna Rekor Getirdi, Hades Oyuncu Rekorunu 4 Yıl Sonra Kırdı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 01:59

Yılın en çok beklenen bağımsız oyunlarından Hades 2'nin erken erişim süreci ilk oyuna da yaradı. Hades çıkışının üzerinden geçen 4 yılın ardından kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı.

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Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Hades 2 geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız erken erişim sürecine girmişti.

Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Hades 2 geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız erken erişim sürecine girmişti.

Bir yandan oyunun geliştirme süreci devam ederken oyuncular erken erişim sayesinde oyunu oynamaya başladılar bile. Hades 2 şimdilik erken erişim aşamasında, tam sürüm için ise elimizde hala net bir tarih yok.

Hades 2 neredeyse çıkar çıkmaz ilk oyun Hades'in eş zamanlı oyuncu rekorunu da yerle bir etmişti.

Hades 2 neredeyse çıkar çıkmaz ilk oyun Hades'in eş zamanlı oyuncu rekorunu da yerle bir etmişti.

Serinin ilk oyununun eş zamanlı oyuncu rekorunu ilk günden kırmakla kalmayıp sayıyı neredeyse ikiye katlayan Hades 2  79.276 eş zamanlı oyuncuya erişmişti.

Hades 2'nin başarısından serinin ilk oyunu olan Hades de nasibini aldı.

Hades 2'nin başarısından serinin ilk oyunu olan Hades de nasibini aldı.

İkinci oyunun sürpriz çıkışının rüzgarı Hades'in de yelkenlerini doldurdu. 2020 yılında çıkmış olan oyunumuz kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu katlayarak 54,240 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Eski rekor ise 37.749 olarak kayda geçmişti.

Peki Hades ve Hades 2'nin fiyatları ne kadar?

Peki Hades ve Hades 2'nin fiyatları ne kadar?

Türkçe dil desteğine de sahip olan Hades 2 Steam'de 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahipken Epic Games Store'da ise 488 TL. Serinin ilk oyunu Hades ise Steam'de 8,25 dolardan satılırken oyunun Epic Games Store fiyatı ise 235 TL.

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