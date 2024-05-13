Hades 2 İlk Oyuna Rekor Getirdi, Hades Oyuncu Rekorunu 4 Yıl Sonra Kırdı!

Türkçe dil desteğine de sahip olan Hades 2 Steam'de 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahipken Epic Games Store'da ise 488 TL. Serinin ilk oyunu Hades ise Steam'de 8,25 dolardan satılırken oyunun Epic Games Store fiyatı ise 235 TL.