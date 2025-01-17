Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy, Ümit Özdağ’ın Afgan Kadınla Olan Sohbetini Eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ Instagram hesabından bir paylaşımıyla gündeme gelmişti. 10 yıldır 5 çocuğuyla Türkiye’de yaşayan ve pazarda kıyafet satışı yapan Afganistanlı bir kadınla olan sohbetine dairdi bu paylaşım. Kimileri Özdağ’ın paylaşımını eleştirmezken kimileriyse eleştirdi. Onlardan biri de Habertürk’ün Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy oldu. Gelin detaylara geçelim.