Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy, Ümit Özdağ’ın Afgan Kadınla Olan Sohbetini Eleştirdi
Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy, Ümit Özdağ’ın Afgan Kadınla Olan Sohbetini Eleştirdi
Geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ Instagram hesabından bir paylaşımıyla gündeme gelmişti. 10 yıldır 5 çocuğuyla Türkiye’de yaşayan ve pazarda kıyafet satışı yapan Afganistanlı bir kadınla olan sohbetine dairdi bu paylaşım. Kimileri Özdağ’ın paylaşımını eleştirmezken kimileriyse eleştirdi. Onlardan biri de Habertürk’ün Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Ersoy, Özdağ’ın paylaşımı için “Türkiye’de mülteci istemiyor olabilirsiniz ama hepimiz her şeyden önce insanız. Durduğumuz yerde insani değerlerimizi ve merhametimizi kaybediyoruz” dedi.
Ersoy ek olarak, “Karşı tarafın yerine koyun kendinizi, yaptığı iyi bir şey mi sizce?” sözlerini de ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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