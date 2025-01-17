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Kar Hasreti Çeken İstanbullular İçin İyi Haber Gelmedi! Orhan Şen ''Sıcaklıklar 12 Dereceye Çıkacak'' Dedi!

Kar Hasreti Çeken İstanbullular İçin İyi Haber Gelmedi! Orhan Şen ''Sıcaklıklar 12 Dereceye Çıkacak'' Dedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 11:39

İstanbul’da kış mevsimi olmasına rağmen kar hasreti sürüyor. Ülkenin pek çok yerinde beyaz örtü etkisini gösterirken Mega Kent’te kışın o büyülü manzarasına hâlâ ulaşılamadı. Peki İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen’den önemli değerlendirmeler geldi.

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Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdun doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken Marmara Bölgesi ve İstanbul’da hâlâ beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdun doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken Marmara Bölgesi ve İstanbul’da hâlâ beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi ve İstanbul için kar yağışı ihtimalini değerlendirdi.

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi ve İstanbul için kar yağışı ihtimalini değerlendirdi.

Şen, yaptığı açıklamada, “Kar yağışı hafta sonu ve bugünlerde görünmüyor Marmara Bölgesi'nde. Sadece doğu bölgelerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilecek. Yurt yerinin de yağışlar azalıyor. Önümüzdeki 4-5 gün Türkiye'de yağış görünmüyor. ” dedi.

Şen, yaptığı açıklamada, “Kar yağışı hafta sonu ve bugünlerde görünmüyor Marmara Bölgesi'nde. Sadece doğu bölgelerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilecek. Yurt yerinin de yağışlar azalıyor. Önümüzdeki 4-5 gün Türkiye'de yağış görünmüyor. ” dedi.

Sıcaklıkların 1-2 derece artacağını da söyleyen Şen, ''İstanbul'da 1'er derece artaraktan salı gününe kadar 12 derece çıkacak İstanbul'da sıcaklık. Salı günü batı bölgelere yağmur geliyor. Yağış Ege Bölgesi'nde, Batı Akdeniz'de ve Marmara'da etkili olacak.'' diye konuştu.

Sıcaklıkların 1-2 derece artacağını da söyleyen Şen, ''İstanbul'da 1'er derece artaraktan salı gününe kadar 12 derece çıkacak İstanbul'da sıcaklık. Salı günü batı bölgelere yağmur geliyor. Yağış Ege Bölgesi'nde, Batı Akdeniz'de ve Marmara'da etkili olacak.'' diye konuştu.

İstanbul'a hem önümüzdeki haftanın sonunda hem ondan sonraki haftada yani 30'u gibi bir soğuk hava girişlerinin olduğunu belirten Şen ''Türkiye Marmara'dan giriş yapacak ama bu İstanbul'da kar yapar mı yapmaz mı belli değil.” dedi.

İstanbul'a hem önümüzdeki haftanın sonunda hem ondan sonraki haftada yani 30'u gibi bir soğuk hava girişlerinin olduğunu belirten Şen ''Türkiye Marmara'dan giriş yapacak ama bu İstanbul'da kar yapar mı yapmaz mı belli değil.” dedi.
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Kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen İstanbul’da kar yağışı olmaması hem şaşkınlık hem de sabırsızlık yaratıyor. Gözler meteorolojinin yapacağı yeni açıklamalarda ve Ocak ayının son haftasında gerçekleşmesi muhtemel soğuk hava dalgasında olacak.

Kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen İstanbul’da kar yağışı olmaması hem şaşkınlık hem de sabırsızlık yaratıyor. Gözler meteorolojinin yapacağı yeni açıklamalarda ve Ocak ayının son haftasında gerçekleşmesi muhtemel soğuk hava dalgasında olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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