article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hababam Sınıfı Filmlerinin de Çekildiği Tarihi Yapı El Değiştirdi

Hababam Sınıfı Filmlerinin de Çekildiği Tarihi Yapı El Değiştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2026 - 17:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk sinemasının efsanelerinden Hababam Sınıfı serisinin 2000'lerden sonraki devam filmlerinin çekildiği tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından satın alındı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, tarihi binanın tadilat sonrası birliğin yeni merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tadilat çalışmaları başlayacak

Tadilat çalışmaları başlayacak

TBB’nin açıklamasına göre tarihi köşk kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilecek ve bankacılık sektörünün çatı örgütünün genel merkezi haline gelecek. Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından tadilat çalışmaları başlayacak.

Çamlıca Kız Lisesi olarak da kullanıldı

Çamlıca Kız Lisesi olarak da kullanıldı

Sultan II. Abdülhamid döneminin güçlü isimlerinden Hicaz Valisi Ahmet Ratıp Paşa tarafından 1904-1908 yılları arasında yaptırılan köşk sonraki yıllarda Çamlıca İnas Sultaniyesi ve ardından Çamlıca Kız Lisesi olarak eğitim dünyasına kazandırıldı. Köşk, Hababam Sınıfı Merhaba filminin çekimlerine de ev sahipliği yaptı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın