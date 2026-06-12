Hababam Sınıfı Filmlerinin de Çekildiği Tarihi Yapı El Değiştirdi
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Türk sinemasının efsanelerinden Hababam Sınıfı serisinin 2000'lerden sonraki devam filmlerinin çekildiği tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından satın alındı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, tarihi binanın tadilat sonrası birliğin yeni merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.
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Tadilat çalışmaları başlayacak
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Çamlıca Kız Lisesi olarak da kullanıldı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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