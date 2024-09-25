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Güzellik Sorularına Cevap Veren Hülya Avşar Kendini Övmelere Doyamayınca Üstüne Bir de Yaşına Atıfta Bulundu

Güzellik Sorularına Cevap Veren Hülya Avşar Kendini Övmelere Doyamayınca Üstüne Bir de Yaşına Atıfta Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 23:19

NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan Hülya Avşar'ın sözleri yine olay oldu! Kendini övmelere doyamayan Avşar sosyal medya gündemine yerleşti.

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Türk sanat dünyasının en köklü isimlerinden biri olan Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan kariyeriyle her zaman gündemde kalmayı başarıyor.

Türk sanat dünyasının en köklü isimlerinden biri olan Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan kariyeriyle her zaman gündemde kalmayı başarıyor.

Hem oyunculuğu hem de müziğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Avşar, son projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hem oyunculuğu hem de müziğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Avşar, son projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şu sıralar YouTube'da yayınladığı Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programında ünlüleri ağırlayan ve sık sık dillere düşen Hülya Avşar yine adından bahsettirmeyi başardı.

Şu sıralar YouTube'da yayınladığı Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programında ünlüleri ağırlayan ve sık sık dillere düşen Hülya Avşar yine adından bahsettirmeyi başardı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati isimli programına konuk olan Avşar'ın "güzellik" açıklaması ilgi çekti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati isimli programına konuk olan Avşar'ın "güzellik" açıklaması ilgi çekti.

Programın ortaya çıkan kesitlerinden birinde Taylan'ın güzellik sorusuna "Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum.“Ben kendimi beğeniyorum. Her zaman beğendim. Yaşımı almama rağmen güzelim.” cevabını verdi.

Programın ortaya çıkan kesitlerinden birinde Taylan'ın güzellik sorusuna "Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum.“Ben kendimi beğeniyorum. Her zaman beğendim. Yaşımı almama rağmen güzelim.” cevabını verdi.
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