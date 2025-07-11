Güzel Havaya Rağmen Sana Çalışma Gücü Verecek Olan Şarkılar
Dışarısı güneşli, deniz davetkâr, kafe köşeleri dolup taşmış ama senin ekran başında kalman gerekiyor, biliyoruz... İşte tam da o anlarda sana eşlik edecek, modunu bozmadan odaklanmanı sağlayacak şarkılar burada. Ne çok hareketli ne de tamamen duygusal… Tam kararında ilham veren, içinden bir yerleri kıpırdatan parçalar. Kahveni koy, kulaklığını tak.
Çalışma listen hazır.👇🏻
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1. Tom Odell - Another Love
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2. ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia
3. Maroon 5 - Memories
4. Lady Gaga - Always Remember Us This Way
5. Alicia Keys - Underdog
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6. Norah Jones - Sunrise
7. James Arthur - Impossible
8. Ellie Goulding - Love Me Like You Do
9. Rita Ora - Anywhere
10. Hozier - Take Me To Church
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11. Shawn Mendes - Treat You Better
12. Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé)
13. Bruno Mars - Count on Me
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