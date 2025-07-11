Güzel Havaya Rağmen Sana Çalışma Gücü Verecek Olan Şarkılar

Dışarısı güneşli, deniz davetkâr, kafe köşeleri dolup taşmış ama senin ekran başında kalman gerekiyor, biliyoruz... İşte tam da o anlarda sana eşlik edecek, modunu bozmadan odaklanmanı sağlayacak şarkılar burada. Ne çok hareketli ne de tamamen duygusal… Tam kararında ilham veren, içinden bir yerleri kıpırdatan parçalar. Kahveni koy, kulaklığını tak.

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