onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Güzel Havaya Rağmen Sana Çalışma Gücü Verecek Olan Şarkılar

etiket Güzel Havaya Rağmen Sana Çalışma Gücü Verecek Olan Şarkılar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 23:29

Dışarısı güneşli, deniz davetkâr, kafe köşeleri dolup taşmış ama senin ekran başında kalman gerekiyor, biliyoruz... İşte tam da o anlarda sana eşlik edecek, modunu bozmadan odaklanmanı sağlayacak şarkılar burada. Ne çok hareketli ne de tamamen duygusal… Tam kararında ilham veren, içinden bir yerleri kıpırdatan parçalar. Kahveni koy, kulaklığını tak. 

Çalışma listen hazır.👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tom Odell - Another Love

2. ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia

3. Maroon 5 - Memories

4. Lady Gaga - Always Remember Us This Way

5. Alicia Keys - Underdog

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Norah Jones - Sunrise

7. James Arthur - Impossible

8. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

9. Rita Ora - Anywhere

10. Hozier - Take Me To Church

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Shawn Mendes - Treat You Better

12. Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé)

13. Bruno Mars - Count on Me

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın