Gurbetçi Bir Vatandaşın Talebi: "Devlet Bize 1000 Euro Harçlık Versin"

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, özellikle yaz aylarında geldiği Türkiye’de çektiği videolarla sık sık gündem oluyor. Bu sefer bir gurbetçi, kendilerinin “bacasız fabrika” olduğunu iddia ederek, devlettin gurbetçilere her yıl 1000 euro harçlık vermesi gerektiğini savundu. Vatandaş, Fatih Altaylı’ya da “taş atmayı” unutmadı.