Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gurbetçi Bir Vatandaşın Talebi: "Devlet Bize 1000 Euro Harçlık Versin"

Gurbetçi Bir Vatandaşın Talebi: "Devlet Bize 1000 Euro Harçlık Versin"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 18:37

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, özellikle yaz aylarında geldiği Türkiye’de çektiği videolarla sık sık gündem oluyor. Bu sefer bir gurbetçi, kendilerinin “bacasız fabrika” olduğunu iddia ederek, devlettin gurbetçilere her yıl 1000 euro harçlık vermesi gerektiğini savundu. Vatandaş, Fatih Altaylı’ya da “taş atmayı” unutmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Toplam 7 bin euro ile Türkiye’ye geldiğini söyleyen gurbetçi vatandaş, geri dönüşte cebinde sadece 600 euro kaldığını iddia etti.

Toplam 7 bin euro ile Türkiye’ye geldiğini söyleyen gurbetçi vatandaş, geri dönüşte cebinde sadece 600 euro kaldığını iddia etti.

Her yıl Türkiye’ye döviz soktuğunu iddia eden kişi, devletten harçlık istedi ve otoban ile köprülerde de para vermemeleri gerektiğini ifade etti.

Her yıl Türkiye’ye döviz soktuğunu iddia eden kişi, devletten harçlık istedi ve otoban ile köprülerde de para vermemeleri gerektiğini ifade etti.

Videodaki kişi, geçtiğimiz günlerde gurbetçilere ek vergi getirilmesini savunan gazeteci Fatih Altaylı’ya da gönderme yaptı.

Videodaki kişi, geçtiğimiz günlerde gurbetçilere ek vergi getirilmesini savunan gazeteci Fatih Altaylı’ya da gönderme yaptı.

İşte sosyal medyada gündem olan açıklamalar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
87
48
32
8
8
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın