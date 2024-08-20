Gurbetçi Bir Vatandaşın Talebi: "Devlet Bize 1000 Euro Harçlık Versin"
Gurbetçi Bir Vatandaşın Talebi: "Devlet Bize 1000 Euro Harçlık Versin"
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, özellikle yaz aylarında geldiği Türkiye’de çektiği videolarla sık sık gündem oluyor. Bu sefer bir gurbetçi, kendilerinin “bacasız fabrika” olduğunu iddia ederek, devlettin gurbetçilere her yıl 1000 euro harçlık vermesi gerektiğini savundu. Vatandaş, Fatih Altaylı’ya da “taş atmayı” unutmadı.
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Toplam 7 bin euro ile Türkiye’ye geldiğini söyleyen gurbetçi vatandaş, geri dönüşte cebinde sadece 600 euro kaldığını iddia etti.
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Her yıl Türkiye’ye döviz soktuğunu iddia eden kişi, devletten harçlık istedi ve otoban ile köprülerde de para vermemeleri gerektiğini ifade etti.
Videodaki kişi, geçtiğimiz günlerde gurbetçilere ek vergi getirilmesini savunan gazeteci Fatih Altaylı’ya da gönderme yaptı.
İşte sosyal medyada gündem olan açıklamalar 👇
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