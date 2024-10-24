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Günün Fırsatı: Kışın Yıldızı Olacak Ugg W Classic Mini II Bot İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Kışın Yıldızı Olacak Ugg W Classic Mini II Bot İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 05:47

Son zamanların favori kış botlarından UGG W Classic Mini II Kadın Bot şimdi indirimde! Amazon fırsatlarıyla UGG Classic Mini II, sıcak tutan tasarımı ve şık görünümüyle uygun fiyatıyla sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın, hemen aşağıdan inceleyin

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Bu içerik 24.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Suya dayanıklı koyun derisi ve kısa kesim tasarımı ile kombilerinizde aynı anda şıklığı ve rahatlığı yakalamak çok kolay.

Suya dayanıklı koyun derisi ve kısa kesim tasarımı ile kombilerinizde aynı anda şıklığı ve rahatlığı yakalamak çok kolay.

Yağmurlu ve soğuk havalarda bile ayağınızı sıcak tutan suya dayanıklı koyun derisi astarı, rahat bir kullanım sağlar. Şık ve modern mini kesimi, kolay giyilip çıkarılabilir yapısıyla günlük şıklığı garantiler.

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Treadlite by UGG™ taban ve hafif yapısı ile rahat ve sıcacık bir yürüyüş sizi bekliyor!

Treadlite by UGG™ taban ve hafif yapısı ile rahat ve sıcacık bir yürüyüş sizi bekliyor!

Hafifliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan Treadlite by UGG™ tabanı, maksimum konfor ve uzun ömürlü kullanım sunar. Bu hafif yapı, uzun süreli yürüyüşlerde bile ayağınıza yük bindirmez.

Koku önleyici astar ve çeşitli kombinlere uyum ile her gün bu ayakkabıyı giymek isteceksiniz.

Koku önleyici astar ve çeşitli kombinlere uyum ile her gün bu ayakkabıyı giymek isteceksiniz.

Nem ve kokuyu önleyen doğal koyun derisi astar, ayaklarınızı ferah tutar. Hem günlük hem de şık kombinlere uyum sağlayan bu bot, her ortama uyum sağlayacak çok yönlü bir parça.

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