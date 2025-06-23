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Günlük Şarkı Dozunuzu İşte Bu Listeyle Taçlandırın

etiket Günlük Şarkı Dozunuzu İşte Bu Listeyle Taçlandırın

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 23:32

İnsanın bazen günlük hayatta köşeye çekilip sığınmak istediği şarkılar oluyor. Bazen mod yükseltmek için hareketli, bazense ruh halini toparlayabilmek için sakin... İşte her gün dinlenilse bıktırmayacak bir şarkı listesi. Sizin favoriniz hangisi?

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1. After Dark

2. Space Song

3. En Güzel Yerinde Evin

4. Sandal

5. Dünyadan Uzak

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6. Resmen Aşığım

7. Wildflower

8. Kendime Yalan Söyledim

9. Facia

10. Derinden

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pondsjournal
pondsjournal
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