Günlük Şarkı Dozunuzu İşte Bu Listeyle Taçlandırın

İnsanın bazen günlük hayatta köşeye çekilip sığınmak istediği şarkılar oluyor. Bazen mod yükseltmek için hareketli, bazense ruh halini toparlayabilmek için sakin... İşte her gün dinlenilse bıktırmayacak bir şarkı listesi. Sizin favoriniz hangisi?