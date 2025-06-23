Günlük Şarkı Dozunuzu İşte Bu Listeyle Taçlandırın
İnsanın bazen günlük hayatta köşeye çekilip sığınmak istediği şarkılar oluyor. Bazen mod yükseltmek için hareketli, bazense ruh halini toparlayabilmek için sakin... İşte her gün dinlenilse bıktırmayacak bir şarkı listesi. Sizin favoriniz hangisi?
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1. After Dark
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2. Space Song
3. En Güzel Yerinde Evin
4. Sandal
5. Dünyadan Uzak
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6. Resmen Aşığım
7. Wildflower
8. Kendime Yalan Söyledim
9. Facia
10. Derinden
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