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Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?

etiket Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?

ceren
ceren - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 10:01

Herkesin temizlik ve düzen konusundaki alışkanlıkları farklıdır. Kimimiz sabah yatağını toplamazsa güne başlayamaz, kimimizse 'Rahat ev, rahat kafa' mottosuyla yaşarız.

Peki, senin günlük rutinlerin seni nasıl tanımlıyor? Hazırsan, hemen başlayalım ve ne kadar titiz olduğunu öğrenelim! 🧹🧼

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1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?

2. Bir arkadaşın aniden ziyarete gelmek istese, ne yaparsın?

3. Haftasonu temizlik gününde neler yaparsın?

4. Dolabındaki kıyafetler nasıl düzenlenmiştir?

5. Şuan çalışma masanın üzeri nasıl görünüyor?

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6. Sen yemek yaptıktan sonra mutfak ne durumda olur?

7. Telefonundaki uygulamalar nasıl düzenlenmiştir?

8. Son olarak, kitap okurken bir kitap ayracı kullanır mısın?

Mükemmel seviyede titizsin!

Tebrikler! Sen tam bir temizlik ve düzen tutkunu olan bir mükemmeliyetçisin. Senin için her şeyin yerli yerinde ve tertemiz olması bir yaşam tarzı. Arkadaşların evine geldiklerinde hayran kalıyor ve gizlice senden temizlik tüyoları alıyorlar. Dolabın bir mağaza vitrini kadar düzenli, mutfağın ise bir şefin çalışma alanı gibi pırıl pırıl.

Seninle yaşayan biri varsa çok şanslı, çünkü evde toz zerresi bile bulamaz! Ancak, bazen biraz rahatlamak ve ufak tefek dağınıklıklara izin vermek de fena olmayabilir. Sonuçta, hayatın tadını çıkarmak için küçük bir dağınıklık zararlı olmaz.

Düzenli ve dengeli bir titizsin!

Sen, hayatında düzeni seven ama bu konuda aşırıya kaçmayan birisin. Evini ve eşyalarını düzenli tutmaya çalışıyorsun, ama gerektiğinde biraz dağınıklığa göz yummaktan çekinmiyorsun. Dolabın askılarında renk sıralaması yapmasan da kıyafetlerini bulmakta zorlanmıyorsun. Mutfak tezgahın yemek yaptıktan sonra savaş alanına dönse de, en azından yemek bitene kadar bekleyebiliyor.

Senin için önemli olan denge, ve bu dengeyi hayatının her alanına başarıyla uyguluyorsun. Hem rahat hem de düzenli bir yaşam tarzı sürdürüyorsun, bu da seni arkadaş çevrende aranılan biri yapıyor!

Sen rahat birisin!

Sen rahatına düşkün ve pek de titiz sayılmayacak birisin. Dağınıklık seni rahatsız etmiyor ve temizlik konusunu fazla önemsemiyorsun. Dolabın bir moda haftasının ardından kalan podyum gibi karışık olabilir, ama sen tam olarak neyin nerede olduğunu biliyorsun. Yemek yaptıktan sonra mutfağın biraz dağınık kalabilir, ama bu seni hiç strese sokmuyor.

Senin için hayat, küçük dağınıklıklarla daha renkli ve eğlenceli. Arkadaşların seni 'Rahat Adam' veya 'Rahat Kadın' olarak tanımlıyor ve senden gelen davetlerde kimse evdeki dağınıklığı önemsemiyor. Senin için en önemli şey anın tadını çıkarmak ve küçük detaylara takılmamak. Ancak, arada bir toparlanmak ve temizlik yapmak, yaşam alanını daha huzurlu hale getirebilir.

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