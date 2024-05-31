Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?

Tebrikler! Sen tam bir temizlik ve düzen tutkunu olan bir mükemmeliyetçisin. Senin için her şeyin yerli yerinde ve tertemiz olması bir yaşam tarzı. Arkadaşların evine geldiklerinde hayran kalıyor ve gizlice senden temizlik tüyoları alıyorlar. Dolabın bir mağaza vitrini kadar düzenli, mutfağın ise bir şefin çalışma alanı gibi pırıl pırıl.

Seninle yaşayan biri varsa çok şanslı, çünkü evde toz zerresi bile bulamaz! Ancak, bazen biraz rahatlamak ve ufak tefek dağınıklıklara izin vermek de fena olmayabilir. Sonuçta, hayatın tadını çıkarmak için küçük bir dağınıklık zararlı olmaz.