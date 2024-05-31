Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?
Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?
Herkesin temizlik ve düzen konusundaki alışkanlıkları farklıdır. Kimimiz sabah yatağını toplamazsa güne başlayamaz, kimimizse 'Rahat ev, rahat kafa' mottosuyla yaşarız.
Peki, senin günlük rutinlerin seni nasıl tanımlıyor? Hazırsan, hemen başlayalım ve ne kadar titiz olduğunu öğrenelim! 🧹🧼
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1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?
2. Bir arkadaşın aniden ziyarete gelmek istese, ne yaparsın?
3. Haftasonu temizlik gününde neler yaparsın?
4. Dolabındaki kıyafetler nasıl düzenlenmiştir?
5. Şuan çalışma masanın üzeri nasıl görünüyor?
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