Günlük Rutinine Göre Hangi Başarılı İş İnsanısın?
Günlük Rutinine Göre Hangi Başarılı İş İnsanısın?
Eğer hazırsan senin başarı yolculuğunun anahtarı ve senin idolün olacak o iş insanını öğrenelim.
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1. Sabah uyandığında ilk iş ne yaparsın?
2. Peki hangi müzikle başlayacaksın güne?
3. Çalışırken seni en çok ne motive eder?
4. Kimlerin tavsiyeleri senin için daha önemli?
5. Çalışma masanın düzeni nasıl?
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6. Diyelim ki kritik bir iş görüşmesindesin. Stratejin ne olacak?
7. Son olarak şunu öğrenelim: Stresli anlarında nasıl sakinleşmeye çalışırsın?
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Jeff Bezos ?😅