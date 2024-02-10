Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Günlük Rutinine Göre Hangi Başarılı İş İnsanısın?

etiket Günlük Rutinine Göre Hangi Başarılı İş İnsanısın?

godot
godot - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 09:31

Eğer hazırsan senin başarı yolculuğunun anahtarı ve senin idolün olacak o iş insanını öğrenelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sabah uyandığında ilk iş ne yaparsın?

2. Peki hangi müzikle başlayacaksın güne?

3. Çalışırken seni en çok ne motive eder?

4. Kimlerin tavsiyeleri senin için daha önemli?

5. Çalışma masanın düzeni nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Diyelim ki kritik bir iş görüşmesindesin. Stratejin ne olacak?

7. Son olarak şunu öğrenelim: Stresli anlarında nasıl sakinleşmeye çalışırsın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Sen tıpkı Jeff Bezos gibisin. Çünkü senin olayın disiplin. Her gün aynı saatte uyanmak, güzel bir kahvaltı ve iş programını düzenli bir şekilde planlamak senin başarının sırrı. Organizasyon ve hedeflere odaklanmak konusunda üstüne yok!

Rihanna

Rihanna

Sen tıpkı Rihanna gibisin. Çünkü zaten sen bizzat kendin bir markasın. İçinde bir sanatçı var. Yaratıcısın ve her zaman konuşturuyorsun bu yaratıcılığını. Senin alanın inovatif projeler. Her zaman yeniliğe, sektör değiştirmeye hazırsın.

Henry Ford

Henry Ford

Sen tıpkı Henry Ford gibisin. Senin olayın esneklik. Başladığın işi sonuna kadar götürmek senin huyun. Her duruma hızla adapte olabilir ve değişen koşullara kolayca uyum sağlayabilirsin. Çözümcüsün ve çok cesursun. Aldığın kararları hızla uygulayabilecek gücün var.

Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg

Sen tıpkı Sheryl Sandberg gibisin. Sen çalışma ortamının enerjisini yükselten birisin. Çünkü iyi bir lidersin. Sana göre başarının anahtarı insanların mutlu olması. Bu yüzden hem özel hem de iş çevrende çok seviliyorsun.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın