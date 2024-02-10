Günlük Rutinine Göre Hangi Başarılı İş İnsanısın?

Sen tıpkı Rihanna gibisin. Çünkü zaten sen bizzat kendin bir markasın. İçinde bir sanatçı var. Yaratıcısın ve her zaman konuşturuyorsun bu yaratıcılığını. Senin alanın inovatif projeler. Her zaman yeniliğe, sektör değiştirmeye hazırsın.