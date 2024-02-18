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Günlük Ekran Süreni Tahmin Ediyoruz!

etiket Günlük Ekran Süreni Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 12:01

İnternetin derinliklerinde kaybolana kadar aşağı kaydıranlardan mısın, yoksa mobil oyunlarda eğlencenin dibine vuranlardan mı?

Hadi gel ekran süreni hesaplayalım.

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1. En son ne zaman telefonsuz bir gün geçirdin?

2. Telefonunda en çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsun?

3. Kaç sosyal medya hesabın var?

4. Telefonunda kaç uygulama var peki?

5. Diyelim ki mola verdin ve telefona şöyle bir bakayım dedin. İlk ne yaparsın?

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6. Telefonunu bıraktığında ilk düşündüğün şey ne oluyor?

7. Son olarak telefonun bir gün dile gelse sana söyleyeceği ilk şey ne olurdu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Ekran Süren: 3 saatten az!

Ekran Süren: 3 saatten az!

Sen öyle telefonsuz yapamayanlardan değilsin. Sadece gerçekten ihtiyacın olduğunda ve yapacak hiçbir şeyin olmadığında telefona bakıyorsun. Telefonunu verimli kullanmayı da öğrenmişsin. Gün içinde birçok problemini telefonla çözebiliyorsun.

Ekran Süren: 4 saat!

Ekran süren kabul edilebilir standartlarda. Çünkü telefonumuz sayesinde birçok işi halledebiliyor, otobüsün gelmesine kaç dakika kaldığını bile telefonumuzdan öğrenebiliyoruz. Haliyle ne kadar boş vakit geçirmesen bile mecburi ihtiyaçların için kullanıyorsun. Biraz da eğleniyorsun telefon sayesinde. O kadar olur :)

Ekran Süren: 5 saat!

Ekran Süren: 5 saat!

Sen biraz fazla bakıyorsun sanki ekrana... Evet telefonla vakit geçirmek güzel, sonsuz içerik havuzuna dalmak ve saatlerce bakmak seni mutlu ediyor ama her şey tadında güzel. Ekran süreni biraz sınırlandırmanda fayda var.

Ekran Süren: 6 saatten fazla!

Ekran Süren: 6 saatten fazla!

Sen resmen telefonsuz yapamıyorsun. Sabah uyanır uyanmaz telefonla gözünü açıyorsun. Bu da yetmezmiş gibi uyumadan önce gördüğün son şey de telefonunun ekranı oluyor. Oyunlar, uygulamalar, diziler, filmler... Şarjın nasıl bu kadar dayanıyor onu da anlamadık 😄

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