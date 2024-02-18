Günlük Ekran Süreni Tahmin Ediyoruz!

Sen resmen telefonsuz yapamıyorsun. Sabah uyanır uyanmaz telefonla gözünü açıyorsun. Bu da yetmezmiş gibi uyumadan önce gördüğün son şey de telefonunun ekranı oluyor. Oyunlar, uygulamalar, diziler, filmler... Şarjın nasıl bu kadar dayanıyor onu da anlamadık 😄