Günlük Ekran Süreni Tahmin Ediyoruz!
Günlük Ekran Süreni Tahmin Ediyoruz!
İnternetin derinliklerinde kaybolana kadar aşağı kaydıranlardan mısın, yoksa mobil oyunlarda eğlencenin dibine vuranlardan mı?
Hadi gel ekran süreni hesaplayalım.
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1. En son ne zaman telefonsuz bir gün geçirdin?
2. Telefonunda en çok hangi uygulamalarda vakit geçiriyorsun?
3. Kaç sosyal medya hesabın var?
4. Telefonunda kaç uygulama var peki?
5. Diyelim ki mola verdin ve telefona şöyle bir bakayım dedin. İlk ne yaparsın?
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6. Telefonunu bıraktığında ilk düşündüğün şey ne oluyor?
7. Son olarak telefonun bir gün dile gelse sana söyleyeceği ilk şey ne olurdu?
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