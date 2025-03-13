Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Mart Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Başak burcunda meydana gelen Tam Ay Tutulması ile işler değişebilir... Duygular daha derin, düzen daha kalıcı ve hayat daha hareketli olabilir. Zira bu süreci Merkür yönetiyor, Satürn ve Uranüs de destekliyor.

Peki, 14 Mart Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 14 Mart Cuma günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...