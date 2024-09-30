Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iş hayatında yeni başlangıçlar yapma fırsatı bulabilirsin. Dün başlayan değişim arzusu ve gelişim isteği bugün de devam edecektir. Başarı ise çok yakınında bunun için daha cesur adımlar atma zamanı. Zira bir süredir sıkışıp kaldığın düzeni değiştirmenin zamanı çoktan geldi. Yeni ay ile birlikte cesaretin ödüllendirilecek.

Yenilik, değişim ve başarı birbirini takip edecek. Fakat köklü bir değişikliğe ve her şeyin yenilenmesine hazır olmalısın. Bunun için düzenin değişmesine razı olmalı, gerektiğinde risk de almalısın. Pek çok Koç burcunun hak ettiği doğal lider rolünü üstlenmesi için bu harika bir fırsat. Üstelik sadece iş hayatında değil eğitim süreçlerinde de liderliğini göstermeli ve bulunduğun her ekipte yönetim sende olmalı.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. İş ve eğitim süreçlerinin aksine kontrolü elinde tutmadığın tek yer. Hatta bunun tam aksine aşk hayatında duygulara daha açık olduğun bir dönem başlıyor. Sevgini daha çok belli ettiğin, romantik dokunuşlar ile ilişkini güçlendirdiğin bir gün olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...