Güneşli Bir Güne Uyandırmış Gibi Hissettiren Playlist Şarkıları
Bazı şarkılar vardır ki dinlediğin anda güneşli bir günde gibi hissedersin. İçinde güneşler doğar, çiçekler açar. Neşen adeta yerine gelir. Günün daha güzel geçmesini sağlayacak şarkılarla dolu bu listeden playlist'ine yeni parça seçmeye hazır mısın?
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1. The Beatles - Here Comes The Sun
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2. Maroon 5 - Sunday Morning
3. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine
4. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On
5. Kanye West - Good Morning
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6. MGMT - Electric Feel
7. George Ezra - Budapest
8. Harry Styles - Golden
9. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
10. Yael Naim - New Soul
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11. Weezer - Island In The Sun
12. Fleetwood Mac - Dreams
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