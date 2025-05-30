onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Güneşli Bir Güne Uyandırmış Gibi Hissettiren Playlist Şarkıları

etiket Güneşli Bir Güne Uyandırmış Gibi Hissettiren Playlist Şarkıları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 23:47

Bazı şarkılar vardır ki dinlediğin anda güneşli bir günde gibi hissedersin. İçinde güneşler doğar, çiçekler açar. Neşen adeta yerine gelir. Günün daha güzel geçmesini sağlayacak şarkılarla dolu bu listeden playlist'ine yeni parça seçmeye hazır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Beatles - Here Comes The Sun

2. Maroon 5 - Sunday Morning

3. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine

4. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On

5. Kanye West - Good Morning

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. MGMT - Electric Feel

7. George Ezra - Budapest

8. Harry Styles - Golden

9. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

10. Yael Naim - New Soul

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Weezer - Island In The Sun

12. Fleetwood Mac - Dreams

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın