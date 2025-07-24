Güneşi İçine Damlatacak 15 Beach Şarkısı

Plajda, şezlongda ya da sadece gözlerini kapatıp hayal kurarken dinleyeceğin şarkılar, ruh halini tamamen değiştirebilir. O yüzden biz de içini kıpır kıpır yapacak, güneşi içine damlatacak şarkıları bir araya getirdik. Aralarında dans ettiren de var, hafifçe salınmanı sağlayan da. Listeyi aç, güneş kremini sür ve sadece anın tadını çıkar.👇🏻