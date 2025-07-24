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Güneşi İçine Damlatacak 15 Beach Şarkısı

etiket Güneşi İçine Damlatacak 15 Beach Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 23:55

Plajda, şezlongda ya da sadece gözlerini kapatıp hayal kurarken dinleyeceğin şarkılar, ruh halini tamamen değiştirebilir. O yüzden biz de içini kıpır kıpır yapacak, güneşi içine  damlatacak şarkıları bir araya getirdik. Aralarında dans ettiren de var, hafifçe salınmanı sağlayan da. Listeyi aç, güneş kremini sür ve sadece anın tadını çıkar.👇🏻

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1. Deeprise- Raf

2. One Republic- I Ain't Worried

3. İrem Derici- Yaz Gülü

4. Sertap Erener- Kumsalda

5. Simge- Önümüz Yaz

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6. Harry Styles- Watermelon Sugar

7. Calvin Harris- Summer

8. Adam Port, Stryv- Move

9. İnna- Amazing

10. Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito

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11. Daft Punk - Get Lucky

12. Major Lazer & DJ Snake – Lean On

13. Buray - Aşk Mı Lazım

14. Lizzo – About Damn Time

15. Bananarama - Cruel Summer

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miray soysal
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