Güneşi İçine Damlatacak 15 Beach Şarkısı
Plajda, şezlongda ya da sadece gözlerini kapatıp hayal kurarken dinleyeceğin şarkılar, ruh halini tamamen değiştirebilir. O yüzden biz de içini kıpır kıpır yapacak, güneşi içine damlatacak şarkıları bir araya getirdik. Aralarında dans ettiren de var, hafifçe salınmanı sağlayan da. Listeyi aç, güneş kremini sür ve sadece anın tadını çıkar.👇🏻
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1. Deeprise- Raf
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2. One Republic- I Ain't Worried
3. İrem Derici- Yaz Gülü
4. Sertap Erener- Kumsalda
5. Simge- Önümüz Yaz
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6. Harry Styles- Watermelon Sugar
7. Calvin Harris- Summer
8. Adam Port, Stryv- Move
9. İnna- Amazing
10. Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito
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11. Daft Punk - Get Lucky
12. Major Lazer & DJ Snake – Lean On
13. Buray - Aşk Mı Lazım
14. Lizzo – About Damn Time
15. Bananarama - Cruel Summer
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