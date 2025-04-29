Güneş Açtı Diye Hayat Planlarını Baştan Yapanlara Özel Şarkılar
Kış boyunca battaniyenin altına saklanıp, her planı 'Havalar ısınınca yaparız ya' diye erteleyenler burada mı? Güneş yüzünü gösterdiği anda tatil programları, spora başlama hayalleri ve bahar moduna uygun çalma listeleri devreye giriyorsa, bu liste tam sana göre! İşte güneşi görünce hayat enerjisi tavan yapanlara özel şarkılar:
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1. Katy Perry – California Gurls
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2. Red Hot Chili Peppers – Dani California
3. Kenan Doğulu – Aşk İle Yap
4. Tarkan – Kuzu Kuzu
5. Nil Karaibrahimgil – Pırlanta
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6. Mabel Matiz – Gel
7. Adele – Rolling in the Deep
8. Bill Withers – Lovely Day
9. Candan Erçetin - Bahar
10. Donna Summer - Bad Girls
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11. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
12. Zaz - Je Veux
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