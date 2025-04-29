Güneş Açtı Diye Hayat Planlarını Baştan Yapanlara Özel Şarkılar

Kış boyunca battaniyenin altına saklanıp, her planı 'Havalar ısınınca yaparız ya' diye erteleyenler burada mı? Güneş yüzünü gösterdiği anda tatil programları, spora başlama hayalleri ve bahar moduna uygun çalma listeleri devreye giriyorsa, bu liste tam sana göre! İşte güneşi görünce hayat enerjisi tavan yapanlara özel şarkılar: