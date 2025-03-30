Güne Güzel Başlama Garantili Şarkı Arayanlara Derin Bir Oh Çektirecek Çalma Listesi
Güne Güzel Başlama Garantili Şarkı Arayanlara Derin Bir Oh Çektirecek Çalma Listesi
Güne güzel başlamanızı sağlayacak enerjik şarkılar!
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1. Buray - Aşk Mı Lazım
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2. Atiye - Ya Habibi
3. Gülşen - Her Gece
4. Hande Yener - Ya Ya Ya Ya
5. Hadise - Fırtınam
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6. Mavi Gri & Ozan Bayraşa & Simge - Bir Şehri Sevmek
7. Derya Uluğ - Canavar
8. Murat Boz - Janti
9. Tarkan - Dudu
10. Sezen Aksu - Şinanay
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11. Babutsa - Yanayım Yanayım
12. Mansur Ark - Gazla Gitsin
13. Multitap - Mutluyum
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