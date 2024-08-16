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Gündemdeki İsim Murat Gezici de Ümit Özdağ'ı Yalanladı

Gündemdeki İsim Murat Gezici de Ümit Özdağ'ı Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 11:04

Son günlerde Ümit Özdağ'ın Murat Gezici ve Meral Akşener'in arasında '“Bana nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” şeklinde bir diyalog yaşandığını iddia etmesi siyasetin gündemini meşgul ediyor. Gezici bu iddiayı yalanladı.

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Son günlerin gündemdeki siyasetçilerinden biri şüphesiz Ümit Özdağ. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ortaya attığı iddialarla adından sıkça söz ettirirken iddialarına gelen yalanlamalara yeniden gündem belirliyor.

Son günlerin gündemdeki siyasetçilerinden biri şüphesiz Ümit Özdağ. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ortaya attığı iddialarla adından sıkça söz ettirirken iddialarına gelen yalanlamalara yeniden gündem belirliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ile İçişleri Bakanlığı karşılığında destek vereceğini söyleyen Özdağ, ittifak ortağı Sinan Oğan'la da karşı karşıya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ile İçişleri Bakanlığı karşılığında destek vereceğini söyleyen Özdağ, ittifak ortağı Sinan Oğan'la da karşı karşıya gelmişti.

Ümit Özdağ şimdi de yine cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir iddia ile gündeme geldi. Murat Gezici'yi ima ederek Akşener'in Gezici'ye, “Bana nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğini iddia etmişti. Şahitleri olduğunu söyleyen Özdağ'a bugün bir yalanlama da Murat Gezici'den geldi.

Ümit Özdağ şimdi de yine cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir iddia ile gündeme geldi. Murat Gezici'yi ima ederek Akşener'in Gezici'ye, “Bana nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğini iddia etmişti. Şahitleri olduğunu söyleyen Özdağ'a bugün bir yalanlama da Murat Gezici'den geldi.

Murat Gezici, Özdağ'ı manipülasyon yapmakla eleştirirken Özdağ'ın Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söyledi. Gezici, "Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor” dedi.

Murat Gezici, Özdağ'ı manipülasyon yapmakla eleştirirken Özdağ'ın Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söyledi. Gezici, "Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor” dedi.

Sürecin mahkemeye taşınması halinde bildiklerini anlatacağını söyleyen Gezici, "Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum." dedi.

Sürecin mahkemeye taşınması halinde bildiklerini anlatacağını söyleyen Gezici, "Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum." dedi.

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Art Mimari

gezici saçmalamış, siyaseten işi bitmiş birine kim niye komplo yapsın.

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