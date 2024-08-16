Gündemdeki İsim Murat Gezici de Ümit Özdağ'ı Yalanladı

Son günlerde Ümit Özdağ'ın Murat Gezici ve Meral Akşener'in arasında '“Bana nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” şeklinde bir diyalog yaşandığını iddia etmesi siyasetin gündemini meşgul ediyor. Gezici bu iddiayı yalanladı.