Gündelik Ev Kullanımı İçin Bütün Ailenin İhtiyacını Karşılayacak Ortak Bilgisayar Tavsiyeleri
Ödevden faturaya, görüntülü aramadan akşam oyununa kadar evdeki herkesin işini görecek tek bir bilgisayar arıyorsan Casper'ın üç farklı modeli üç farklı ihtiyaca cevap veriyor.
Son Güncelleme: 5 Kasım 2026
Bütün ailenin ortak kullanacağı bir ev bilgisayarı için Casper'ın üç modeli öne çıkıyor: ekranı, kamerası ve hoparlörü tek gövdede toplayan Casper Nirvana AIO A870 51.635 TL'den, evde zaten monitörü olanlar için kompakt Casper Nirvana M400 Mini PC 46.182 TL'den, iş ile oyunu aynı kasada isteyenler için Excalibur E650 62.675 TL'den başlıyor. A870 ve M400'ün başlangıç fiyatları 12GB RAM'li konfigürasyona ait; 8GB RAM seçildiğinde A870 48.275 TL'ye, M400 yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor. Bu yüzden 35-45 bin TL bütçede 8GB RAM'li M400, 40-50 bin TL bütçede bütün ailenin kullanacağı 8GB RAM'li A870, 55-65 bin TL bütçede hem iş hem oyun için RTX 3050 ekran kartıyla başlayan E650 öne çıkıyor. Yapay zeka araçlarıyla çalışacağın, az yer kaplayan bir iş bilgisayarı için 45-55 bin TL aralığında monitör arkasına takılabilen M400 ya da Intel Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği sunan A870 değerlendirilebilir. A870 ve M400'ün ürün sayfalarında garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl olarak geçiyor; Casper'ın 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri ise kapsam ve koşullara göre geçerli.
Casper Nirvana AIO A870, 27 inç QHD ekranı, gizlenebilir kamerası ve ayarlanabilir standıyla ailenin ortak bilgisayarı olmaya en uygun model
Casper Nirvana M400 Mini PC, 46.182 TL'den başlayan fiyatı ve monitör arkasına takılabilen gövdesiyle bütçe dostu ve az yer kaplayan seçenek
Excalibur E650, RTX ekran kartı seçenekleri ve özelleştirilebilir donanımıyla evde hem çalışıp hem oyun oynamak isteyenlere hitap ediyor
Bütçene ve evdeki kullanıma göre Casper Nirvana A870, Nirvana M400 ve Excalibur E650 arasından hangisini seçmelisin?
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Günlük işler için fiyat performanslı, servisi iyi bir masaüstü bilgisayar hangisi?
Cevap: Casper'ın bu üçlüsünde en uygun fiyatlı model 46.182 TL'den başlayan Casper Nirvana M400 Mini PC; 8GB RAM seçildiğinde fiyat yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor. Monitörün yoksa ekranı, kamerayı ve hoparlörü tek gövdede toplayan 51.635 TL'lik Casper Nirvana AIO A870 daha toplu bir paket sunuyor. İki modelde de garanti 2 yıl; Casper'ın 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli, M400 için 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri de var.
Soru: 40-50 bin TL'ye ailede herkesin kullanabileceği bir bilgisayar önerir misin?
Cevap: Casper Nirvana AIO A870'in başlangıç fiyatı 12GB RAM ile 51.635 TL; 8GB RAM seçildiğinde 48.275 TL'ye inerek bu bandın içine giriyor. 27 inç QHD ekran, gizlenebilir 3.1MP kamera, Dolby Audio destekli hoparlörler ve kablolu klavye-mouse setiyle geliyor. 120 mm yükselip alçalan, sağa-sola ve öne-arkaya eğilebilen standı sayesinde evdeki herkes ekranı kendine göre ayarlayabiliyor.
Soru: Excalibur E650 ile evde hem çalışıp hem oyun oynayabilir miyim?
Cevap: Excalibur E650 tam olarak bu kullanım için konumlanıyor. 62.675 TL'lik başlangıç fiyatı Intel Core Ultra 5 225F işlemci, RTX 3050 6GB ekran kartı, 8GB DDR5 RAM, 500GB SSD ve FreeDOS içeren konfigürasyona ait; Wi-Fi bu konfigürasyonda yok. Ürün sayfasında RTX 5070 Ti'a kadar ekran kartı ve Core Ultra 9 285K'ye kadar işlemci seçenekleri listeleniyor; 55-65 bin TL bütçede kalmak istiyorsan seçimini Özelleştir ekranında son fiyata bakarak yap.
Soru: Casper bilgisayarı FreeDOS seçeneğiyle alırsam ne olur?
Cevap: Üç modelin de başlangıç konfigürasyonu FreeDOS, yani cihaz işletim sistemi olmadan geliyor. Casper'ın ürün sayfasındaki bilgiye göre Windows'u Microsoft'un sitesinden kurabiliyorsun, ancak bu kurulum lisans içermiyor; Windows lisansını ayrıca satın alman gerekiyor. Satın alırken Windows 11 Home eklemek A870'te 3.977 TL, M400'de 3.832 TL, E650'de 2.743 TL tutuyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Bilgisayarı her gün yanında taşıyacaklar: Üç model de masaüstü. M400 kompakt olsa da monitör, klavye ve priz istiyor; kafede, yolda ya da toplantıda çalışacaksan bir dizüstü bilgisayar ihtiyacına daha uygun olur.
- A870'te güçlü oyun performansı bekleyenler: Casper Nirvana AIO A870 dahili ekran kartıyla geliyor ve ürün sayfasında ayrı ekran kartı seçeneği yok. Yüksek grafik isteyen oyunlar senin için öncelikse E650'ye bakmak daha doğru.
- M400'ü tek başına yeterli sananlar: Casper Nirvana M400'de ekran, kamera ve hoparlör yok; evde monitör yoksa toplam maliyet A870'e yaklaşabilir. İşlemci tarafında da yalnızca Intel Core 5 125U seçeneği var.
- Kutudan çıktığı gibi kullanmak isteyenler: Üç modelin de başlangıç fiyatı FreeDOS konfigürasyonuna ait; Windows'u hazır istiyorsan modele göre 2.743 TL ile 3.977 TL arasında ek ödeme gerekiyor.
- E650'yi 65 bin TL'nin altında tam donanımlı bekleyenler: E650'nin 62.675 TL'lik başlangıç konfigürasyonu RTX 3050, 8GB RAM, FreeDOS ve Wi-Fi'sız geliyor. Windows 11 Home ve Wi-Fi eklenince fiyat 65.967 TL'ye çıkıyor; daha güçlü ekran kartı ya da RAM seçtikçe de yükseliyor.
- Sade ve küçük bir kasa isteyenler: E650'nin 403x194x415 mm'lik kasası, şeffaf yan paneli ve RGB fanları her salonun ya da çalışma köşesinin tarzına uymayabilir.
Sonuç: Hangi Casper Bilgisayar Kime Göre?
- Bütün aile tek ekranı paylaşacaksa: Casper Nirvana AIO A870, 12GB RAM ile 51.635 TL'den, 8GB RAM ile 48.275 TL'den başlıyor; 27 inç QHD ekran, gizlenebilir kamera, Dolby Audio ve ayarlanabilir stand tek pakette.
- 35-45 bin TL bütçe ve evde monitör varsa: Casper Nirvana M400 Mini PC, 12GB RAM ile 46.182 TL'den başlıyor, 8GB RAM ile yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor; A870'den farkı ekranla sınırlı değil, işlemci, güç ve bağlantı seçenekleri de farklı.
- Az yer kaplayan bir iş bilgisayarı ve yapay zeka araçları için: Kompaktlık önceliğinse M400, daha güçlü işlemci istiyorsan A870'in Intel Core Ultra 7 255H seçeneği.
- İş ve oyun bir arada, 55-65 bin TL: Excalibur E650, Core Ultra 5 225F, RTX 3050 6GB, 8GB RAM ve FreeDOS içeren konfigürasyonla 62.675 TL'den başlıyor.
- Servis ve garanti: A870 ve M400'de 2 yıl garanti; Casper'ın 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 5 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.
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