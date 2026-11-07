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Gündelik Ev Kullanımı İçin Bütün Ailenin İhtiyacını Karşılayacak Ortak Bilgisayar Tavsiyeleri

Gündelik Ev Kullanımı İçin Bütün Ailenin İhtiyacını Karşılayacak Ortak Bilgisayar Tavsiyeleri

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
07.11.2026 - 10:16
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Ödevden faturaya, görüntülü aramadan akşam oyununa kadar evdeki herkesin işini görecek tek bir bilgisayar arıyorsan Casper'ın üç farklı modeli üç farklı ihtiyaca cevap veriyor.

Son Güncelleme: 5 Kasım 2026

Bütün ailenin ortak kullanacağı bir ev bilgisayarı için Casper'ın üç modeli öne çıkıyor: ekranı, kamerası ve hoparlörü tek gövdede toplayan Casper Nirvana AIO A870 51.635 TL'den, evde zaten monitörü olanlar için kompakt Casper Nirvana M400 Mini PC 46.182 TL'den, iş ile oyunu aynı kasada isteyenler için Excalibur E650 62.675 TL'den başlıyor. A870 ve M400'ün başlangıç fiyatları 12GB RAM'li konfigürasyona ait; 8GB RAM seçildiğinde A870 48.275 TL'ye, M400 yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor. Bu yüzden 35-45 bin TL bütçede 8GB RAM'li M400, 40-50 bin TL bütçede bütün ailenin kullanacağı 8GB RAM'li A870, 55-65 bin TL bütçede hem iş hem oyun için RTX 3050 ekran kartıyla başlayan E650 öne çıkıyor. Yapay zeka araçlarıyla çalışacağın, az yer kaplayan bir iş bilgisayarı için 45-55 bin TL aralığında monitör arkasına takılabilen M400 ya da Intel Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği sunan A870 değerlendirilebilir. A870 ve M400'ün ürün sayfalarında garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl olarak geçiyor; Casper'ın 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri ise kapsam ve koşullara göre geçerli.

Casper Nirvana AIO A870, 27 inç QHD ekranı, gizlenebilir kamerası ve ayarlanabilir standıyla ailenin ortak bilgisayarı olmaya en uygun model

Casper Nirvana AIO A870 All In One bilgisayar, klavye ve mouse seti

Casper Nirvana AIO A870 Kimin İçin Uygun?

Casper Nirvana AIO A870, ekranı, kamerayı, hoparlörü ve klavye-mouse setini tek pakette isteyen, masada kablo kalabalığı görmek istemeyen aileler için 27 inçlik bir All in One bilgisayar. Başlangıç fiyatı 51.635 TL (liste fiyatı 53.786 TL, %4 indirimli). Bu fiyat şu konfigürasyona ait: Intel Core 5 210H işlemci, 12GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 SSD (PCIe 4.0), dahili ekran kartı, FreeDOS (işletim sistemi yok), Wi-Fi 6 ve kablolu klavye-mouse seti.

40-50 bin TL bütçen varsa RAM'i 8GB seçtiğinde fiyat 3.360 TL düşüyor ve 48.275 TL'ye iniyor. Windows 11 Home'u hazır kurulu istersen 3.977 TL ekleniyor.

27 inç QHD ekran ailede kime ne kazandırıyor?

A870'in 27 inç QHD IPS ekranı 300 nit parlaklıkla geliyor. Çocuğun ödev dosyası, annenin e-tablosu ve akşamki dizi aynı ekranda rahat okunuyor, çünkü 27 inçlik bir panelde iki pencereyi yan yana açmak küçük ekranlara göre çok daha az sıkışık hissettiriyor.

Görüntülü görüşmeler ve film geceleri için neler var?

  • Gizlenebilir bas-çıkar kamera: 3.1MP, 1080p FHD+ çözünürlük. Kullanmadığında kamerayı gövdeye gizleyebiliyorsun; evde çocuklar varsa 'kamera açık mı?' kaygısını azaltıyor.
  • 2x3W stereo hoparlör, Dolby Audio: Okul toplantısı, aile araması ya da film için ayrıca hoparlör almak zorunda kalmıyorsun.
  • Klavye-mouse seti: Başlangıç konfigürasyonunda kablolu siyah set var; kablosuz sete geçmek 549 TL tutuyor.

Farklı boydaki aile bireyleri aynı ekranı rahat kullanabilir mi?

Evet, Casper Nirvana A870'in pivot standı tam da bunun için. Ekran kendi ekseninde yaklaşık 90 derece dönüyor, 120 mm'ye kadar yükselip alçalıyor, sağa-sola yaklaşık 20 derece ve öne-arkaya yaklaşık 20 derece eğiliyor. Çocuk oturduğunda ekranı indirip, yetişkin geçtiğinde göz hizasına kaldırmak saniyeler sürüyor. VESA desteği de olduğu için duvara ya da monitör koluna takma imkanı var.

A870 sağlam mı, beni arızayla uğraştırır mı?

Casper, ürün sayfasında A870'in askeri standartlara uygun dayanıklılık testlerinden geçtiğini belirtiyor: 60℃'de 4 saat ve -20℃'de 4 saat çalışır durumda test, 100 mesh tozlu ortamda 8.9 m/s hızda 12 saat. Isı yönetimi tarafında bakır tabanlı soğutucu ve dinamik fan kontrolü kullanılıyor. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl; Casper'ın hızlı servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli.

Hangi donanım seçenekleri var?

  • İşlemci: Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H ve Casper'ın 'Ai işlemci' olarak tanımladığı Intel Core Ultra 7 255H
  • RAM: 8GB'tan 32GB'a kadar DDR5 4800MHz seçenekleri (2 slot, en fazla 64GB destek)
  • Depolama: 250GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD seçenekleri
  • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, yan tarafta USB 3.2 Type-A ve Type-C
  • İşletim sistemi: Windows 11 Home, Windows 11 Pro ya da FreeDOS

İşlemci, RAM ya da SSD'yi değiştirdikçe fiyat da değişiyor. Satın alırken 'Özelleştir' ekranında seçtiğin donanımın son fiyatını kontrol etmeni öneririz.

Casper Nirvana M400 Mini PC, 46.182 TL'den başlayan fiyatı ve monitör arkasına takılabilen gövdesiyle bütçe dostu ve az yer kaplayan seçenek

Casper Nirvana M400 Mini PC dikey standıyla

Casper Nirvana M400 Mini PC 35-45 Bin TL Bütçe İçin Doğru Seçim mi?

Casper Nirvana M400, evde zaten bir monitörü olan ve her işini görecek uygun fiyatlı bir bilgisayar arayanlar için bu üçlünün en uygun fiyatlı modeli. Başlangıç fiyatı 46.182 TL (liste fiyatı 47.124 TL, %2 indirimli). Bu fiyat şu konfigürasyona ait: Intel Core 5 125U işlemci, 12GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 SSD (PCIe 4.0), dahili ekran kartı, FreeDOS (işletim sistemi yok), Wi-Fi 6 ve 90W adaptör.

35-45 bin TL bütçen varsa RAM'i 8GB seçtiğinde fiyat 3.237 TL düşüyor ve yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor. Windows 11 Home'u hazır kurulu istersen 3.832 TL ekleniyor.

M400 ile A870 arasındaki fark sadece ekran mı?

Hayır. İki model de 12GB DDR5 RAM, 500GB SSD, Wi-Fi 6, dahili ekran kartı ve FreeDOS ile başlıyor; M400, A870'in başlangıç fiyatına göre 5.453 TL, yani yaklaşık %11 daha uygun. Ama bu fark ekranın yanı sıra işlemciden, güç ve bağlantı seçeneklerinden de geliyor:

  • İşlemci: A870, Series 2 Intel Core 5 210H ile başlıyor ve i7 13620H ya da Core Ultra 7 255H'a yükseltilebiliyor; Casper, A870'te 45W'a kadar işlemci desteği olduğunu belirtiyor. M400'de tek seçenek Series 1 Intel Core 5 125U.
  • Ekran, kamera ve ses: A870'te 27 inç QHD ekran, 3.1MP gizlenebilir kamera ve 2x3W Dolby Audio hoparlör var; M400'de bunların hiçbiri yok, ayrıca karşılaman gerekiyor.
  • Güç ve soğutma: A870 120W adaptör, bakır tabanlı soğutucu ve dinamik fan kontrolüyle çalışıyor; M400 90W adaptör ve fanlı soğutma kullanıyor, Energy Star sertifikasına sahip.
  • Bağlantılar: M400'de 1Gbps Ethernet, HDMI ve VGA çıkışının yanında önde Type-C ve USB, arkada 4 USB portu var; A870'te yan tarafta USB 3.2 Type-A ve Type-C ile HDMI ve DisplayPort bağlantılarından söz ediliyor.
  • Klavye-mouse: A870'in başlangıç konfigürasyonunda kablolu set yer alıyor; M400 ürün sayfasında kablolu set ve kablosuz opsiyonundan söz ediliyor.
  • Garanti seçenekleri: M400 için 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis imkanı belirtiliyor; A870 sayfasında 2 yıl garanti geçiyor.

M400 masada ne kadar yer kaplıyor?

M400 bir mini PC. VESA uyumlu olduğu için monitörün arkasına monte edilebiliyor ya da standıyla dikey olarak masada duruyor. Kasa malzemesi alüminyum. Küçük bir çalışma köşesi, salonda bir köşe masası ya da çocuk odası gibi dar alanlarda masaüstünü neredeyse görünmez hale getiriyor.

Günlük kullanım için bağlantılar yeterli mi?

  • Ön panel: USB Type-C, USB 3.0, mikrofon ve kulaklık girişi
  • Arka panel: 1Gbps RJ45 Ethernet, HDMI, VGA ve 4 adet USB
  • Kablosuz: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Eski bir monitörün yalnızca VGA girişi varsa bile M400'ü bağlayabiliyorsun; bu da 'yeni bilgisayar aldım, monitörü de değiştirmem gerekti' masrafını ortadan kaldırabiliyor.

Sonradan büyütmek ve bakım yaptırmak kolay mı?

Casper Nirvana M400'ün üst kapağı kasadan kolayca ayrılıyor, bu yüzden bakım ya da yükseltme işlemleri pratik. 2 adet RAM slotu var ve en fazla 64GB DDR5 bellek destekliyor. Satın alırken 8GB'tan 32GB'a kadar DDR5 4800MHz RAM ve 250GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD seçenekleri sunuluyor.

Garanti ve servis tarafında M400 ne sunuyor?

M400'ün garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper, M400 için garantiyi 5 yıla kadar uzatan paketler ve yerinde servis imkanı olduğunu belirtiyor; bu hizmetler kapsam ve koşullara göre geçerli.

Excalibur E650, RTX ekran kartı seçenekleri ve özelleştirilebilir donanımıyla evde hem çalışıp hem oyun oynamak isteyenlere hitap ediyor

Excalibur E650 masaüstü oyun bilgisayarı, şeffaf yan panel ve RGB fanlar

Excalibur E650 Evde Hem İş Hem Oyun İçin Uygun mu?

Excalibur E650, gündüz iş, akşam oyun diyen ve 55-65 bin TL bütçe ayıran kullanıcılar için Casper'ın oyun markası Excalibur altında sunulan, baştan sona özelleştirilebilen bir masaüstü bilgisayar. Başlangıç fiyatı 62.675 TL (liste fiyatı 65.286 TL, %4 indirimli). A870'in başlangıç fiyatına göre 11.040 TL, yani yaklaşık %21 daha yüksek; bu farkı ayrı ekran kartı ve büyük kasanın sunduğu genişleme alanı karşılıyor.

62.675 TL'lik başlangıç fiyatına neler dahil?

Başlangıç fiyatı şu konfigürasyona ait:

  • İşlemci: Intel Core Ultra 5 225F
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
  • RAM: 8GB DDR5 4800MHz
  • Depolama: 500GB M.2 SSD (PCIe 4.0)
  • İşletim sistemi: FreeDOS (işletim sistemi yok)
  • Kablosuz bağlantı: Wi-Fi yok
  • Diğer: Casper H810 DDR5 anakart, Casper işlemci soğutma fanı, 500W 85+ güç kaynağı

Bu konfigürasyona Windows 11 Home eklemek 2.743 TL, 300 Mbps Wi-Fi eklemek 549 TL, RAM'i 16GB'a çıkarmak 6.720 TL tutuyor. Windows 11 Home ve Wi-Fi eklendiğinde fiyat 65.967 TL'ye çıkıyor, yani 65 bin TL sınırını biraz aşıyor.

Oyun için hangi ekran kartı seçenekleri var?

Başlangıç konfigürasyonunda RTX 3050 6GB var. Ürün sayfasının teknik özelliklerinde ise beş NVIDIA GeForce seçeneği listeleniyor:

  • RTX 3050 6GB GDDR6
  • RTX 5060 8GB GDDR7
  • RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
  • RTX 5070 12GB GDDR7
  • RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

Daha güçlü bir ekran kartı seçmek fiyatı yükseltiyor; bütçeni aşmadan hangi kartı seçebileceğine 'Özelleştir' ekranında son fiyata bakarak karar vermeni öneririz.

İşlemci, RAM ve depolamada ne kadar esneklik var?

  • İşlemci: 14. Nesil Intel Core i3 14100F'ten Intel Core Ultra 9 285K'ye kadar 10 seçenek
  • RAM: 8GB'tan 64GB'a kadar DDR5 4800MHz seçenekleri
  • Depolama: 500GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD; anakarta göre ek SATA yuvalarıyla depolamayı büyütme imkanı
  • Güç kaynağı: 500W 85+'tan 1200W 80+ Platinum'a kadar seçenekler

E650 ısınma ve sağlamlık konusunda ne vaat ediyor?

Excalibur E650'nin kasası alüminyum gövdeli; ön cam ve şeffaf yan panelle geliyor. Kasada her konfigürasyonda 3 adet 120 mm RGB fan bulunuyor, işlemci soğutması için ise 240 mm sıvı soğutucu, 120 mm hava soğutucu ya da Casper işlemci fanı seçilebiliyor. Casper, kasadan ekran kartına kadar bileşenlerin uzun kalite testlerinden geçirildiğini belirtiyor. Servis tarafında ise cihazı adresten teslim alıp 1 ile 24 saat içinde yeniden adrese teslim etmeyi hedefleyen bir servis ağı tanımlıyor; bu hizmet kapsam ve koşullara göre geçerli.

Satın almadan önce nelere dikkat etmelisin?

  • Wi-Fi: Başlangıç konfigürasyonunda Wi-Fi yok. 300 Mbps 802.11 b/g/n seçeneği 549 TL; ASUS Z890 anakart seçeneği ise Intel Wi-Fi 7 ile geliyor. Bilgisayar modemden uzakta duracaksa bu seçimi atlama.
  • Ekran: E650 bir kasa; monitör ayrıca gerekiyor.
  • Ekstra: Ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass bilgisi yer alıyor.

Bütçene ve evdeki kullanıma göre Casper Nirvana A870, Nirvana M400 ve Excalibur E650 arasından hangisini seçmelisin?

Casper Nirvana A870 ile evde çalışma masası

Bütçene Göre Hangi Casper Bilgisayarı Almalısın?

Bütçene göre doğru Casper bilgisayar şöyle eşleşiyor: 35-45 bin TL için 8GB RAM'li Nirvana M400, 40-50 bin TL ve bütün aile için 8GB RAM'li Nirvana AIO A870, 55-65 bin TL ve iş ile oyun için Excalibur E650. Karar verirken fiyat kadar evde ayrı bir monitör olup olmadığına ve bilgisayarı kimlerin, ne için kullanacağına bak.

35-45 bin TL bütçem var, evde her işimi görecek bir bilgisayar istiyorum

Bu aralıkta Casper Nirvana M400 öne çıkıyor. 46.182 TL'lik başlangıç fiyatı 12GB RAM'li konfigürasyona ait; 8GB RAM seçtiğinde yaklaşık 42.945 TL'ye inerek bütçenin içinde kalıyor. Wi-Fi 6, 1Gbps Ethernet, HDMI ve VGA çıkışı, 2 yıl garanti ve 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri sunuyor. Evde monitör yoksa ekran maliyetini de hesaba katman gerekiyor.

40-50 bin TL ile ailede herkesin kullanabileceği bir bilgisayar hangisi?

Bu bütçede Casper Nirvana AIO A870 en derli toplu seçenek. 51.635 TL'lik başlangıç fiyatı 12GB RAM'li konfigürasyona ait; 8GB RAM seçtiğinde 48.275 TL'ye iniyor. 27 inç QHD ekran, 3.1MP gizlenebilir kamera, Dolby Audio destekli hoparlörler ve kablolu klavye-mouse seti tek pakette geliyor. Yüksekliği ve açısı ayarlanabilen standı sayesinde hem çocuklar hem yetişkinler ekranı kendine göre ayarlayabiliyor.

45-55 bin TL ile yapay zeka araçlarını kullanabileceğim, taşıması kolay bir iş bilgisayarı var mı?

Bu üç model masaüstü; dizüstü kadar mobil değil. Yine de 'masadan masaya, evden ofise kolayca taşıyayım' diyorsan Casper Nirvana M400 bu üçlünün en kompakt olanı: monitör arkasına takılabiliyor ve 46.182 TL'lik başlangıç fiyatıyla 12GB RAM ve 500GB SSD ile geliyor. Copilot, ChatGPT, Midjourney gibi araçlarla daha yoğun çalışacaksan Casper Nirvana AIO A870'in Casper'ın 'Ai işlemci' olarak tanımladığı Intel Core Ultra 7 255H seçeneğine bakabilirsin; ancak bu konfigürasyonun fiyatı 51.635 TL'lik başlangıç fiyatının üzerinde, bu yüzden son fiyatı Özelleştir ekranında kontrol et.

55-65 bin TL ile hem iş hem arada oyun için hangisi?

Bu bütçede Excalibur E650 öne çıkıyor. 62.675 TL'lik başlangıç fiyatı Intel Core Ultra 5 225F işlemci, RTX 3050 6GB ekran kartı, 8GB DDR5 RAM, 500GB SSD ve FreeDOS içeren konfigürasyona ait. Windows 11 Home ve Wi-Fi eklediğinde fiyat 65.967 TL'ye çıktığı için bütçeni bu eklemelere göre planla.

Servis ve garanti konusunda ne bekleyebilirsin?

Casper'ın üç ürün sayfasında da 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri ile canlı destek hizmeti yer alıyor; bu servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli. A870 ve M400'de garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl; M400 için 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis imkanı belirtiliyor. E650'de ise cihazın adresten alınıp 1-24 saat içinde geri teslim edilmesini hedefleyen servis ağı öne çıkıyor. Satın alımda 12 aya varan taksit seçenekleri de sunuluyor.

Aşağıdaki tabloda üç modeli fiyat, başlangıç konfigürasyonu, donanım ve servis başlıklarında yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Günlük işler için fiyat performanslı, servisi iyi bir masaüstü bilgisayar hangisi?

Cevap: Casper'ın bu üçlüsünde en uygun fiyatlı model 46.182 TL'den başlayan Casper Nirvana M400 Mini PC; 8GB RAM seçildiğinde fiyat yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor. Monitörün yoksa ekranı, kamerayı ve hoparlörü tek gövdede toplayan 51.635 TL'lik Casper Nirvana AIO A870 daha toplu bir paket sunuyor. İki modelde de garanti 2 yıl; Casper'ın 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli, M400 için 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri de var.

Soru: 40-50 bin TL'ye ailede herkesin kullanabileceği bir bilgisayar önerir misin?

Cevap: Casper Nirvana AIO A870'in başlangıç fiyatı 12GB RAM ile 51.635 TL; 8GB RAM seçildiğinde 48.275 TL'ye inerek bu bandın içine giriyor. 27 inç QHD ekran, gizlenebilir 3.1MP kamera, Dolby Audio destekli hoparlörler ve kablolu klavye-mouse setiyle geliyor. 120 mm yükselip alçalan, sağa-sola ve öne-arkaya eğilebilen standı sayesinde evdeki herkes ekranı kendine göre ayarlayabiliyor.

Soru: Excalibur E650 ile evde hem çalışıp hem oyun oynayabilir miyim?

Cevap: Excalibur E650 tam olarak bu kullanım için konumlanıyor. 62.675 TL'lik başlangıç fiyatı Intel Core Ultra 5 225F işlemci, RTX 3050 6GB ekran kartı, 8GB DDR5 RAM, 500GB SSD ve FreeDOS içeren konfigürasyona ait; Wi-Fi bu konfigürasyonda yok. Ürün sayfasında RTX 5070 Ti'a kadar ekran kartı ve Core Ultra 9 285K'ye kadar işlemci seçenekleri listeleniyor; 55-65 bin TL bütçede kalmak istiyorsan seçimini Özelleştir ekranında son fiyata bakarak yap.

Soru: Casper bilgisayarı FreeDOS seçeneğiyle alırsam ne olur?

Cevap: Üç modelin de başlangıç konfigürasyonu FreeDOS, yani cihaz işletim sistemi olmadan geliyor. Casper'ın ürün sayfasındaki bilgiye göre Windows'u Microsoft'un sitesinden kurabiliyorsun, ancak bu kurulum lisans içermiyor; Windows lisansını ayrıca satın alman gerekiyor. Satın alırken Windows 11 Home eklemek A870'te 3.977 TL, M400'de 3.832 TL, E650'de 2.743 TL tutuyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Bilgisayarı her gün yanında taşıyacaklar: Üç model de masaüstü. M400 kompakt olsa da monitör, klavye ve priz istiyor; kafede, yolda ya da toplantıda çalışacaksan bir dizüstü bilgisayar ihtiyacına daha uygun olur.
  • A870'te güçlü oyun performansı bekleyenler: Casper Nirvana AIO A870 dahili ekran kartıyla geliyor ve ürün sayfasında ayrı ekran kartı seçeneği yok. Yüksek grafik isteyen oyunlar senin için öncelikse E650'ye bakmak daha doğru.
  • M400'ü tek başına yeterli sananlar: Casper Nirvana M400'de ekran, kamera ve hoparlör yok; evde monitör yoksa toplam maliyet A870'e yaklaşabilir. İşlemci tarafında da yalnızca Intel Core 5 125U seçeneği var.
  • Kutudan çıktığı gibi kullanmak isteyenler: Üç modelin de başlangıç fiyatı FreeDOS konfigürasyonuna ait; Windows'u hazır istiyorsan modele göre 2.743 TL ile 3.977 TL arasında ek ödeme gerekiyor.
  • E650'yi 65 bin TL'nin altında tam donanımlı bekleyenler: E650'nin 62.675 TL'lik başlangıç konfigürasyonu RTX 3050, 8GB RAM, FreeDOS ve Wi-Fi'sız geliyor. Windows 11 Home ve Wi-Fi eklenince fiyat 65.967 TL'ye çıkıyor; daha güçlü ekran kartı ya da RAM seçtikçe de yükseliyor.
  • Sade ve küçük bir kasa isteyenler: E650'nin 403x194x415 mm'lik kasası, şeffaf yan paneli ve RGB fanları her salonun ya da çalışma köşesinin tarzına uymayabilir.

Sonuç: Hangi Casper Bilgisayar Kime Göre?

  • Bütün aile tek ekranı paylaşacaksa: Casper Nirvana AIO A870, 12GB RAM ile 51.635 TL'den, 8GB RAM ile 48.275 TL'den başlıyor; 27 inç QHD ekran, gizlenebilir kamera, Dolby Audio ve ayarlanabilir stand tek pakette.
  • 35-45 bin TL bütçe ve evde monitör varsa: Casper Nirvana M400 Mini PC, 12GB RAM ile 46.182 TL'den başlıyor, 8GB RAM ile yaklaşık 42.945 TL'ye iniyor; A870'den farkı ekranla sınırlı değil, işlemci, güç ve bağlantı seçenekleri de farklı.
  • Az yer kaplayan bir iş bilgisayarı ve yapay zeka araçları için: Kompaktlık önceliğinse M400, daha güçlü işlemci istiyorsan A870'in Intel Core Ultra 7 255H seçeneği.
  • İş ve oyun bir arada, 55-65 bin TL: Excalibur E650, Core Ultra 5 225F, RTX 3050 6GB, 8GB RAM ve FreeDOS içeren konfigürasyonla 62.675 TL'den başlıyor.
  • Servis ve garanti: A870 ve M400'de 2 yıl garanti; Casper'ın 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 5 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.

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