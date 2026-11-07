Gündelik Ev Kullanımı İçin Bütün Ailenin İhtiyacını Karşılayacak Ortak Bilgisayar Tavsiyeleri

Casper Nirvana AIO A870 Kimin İçin Uygun?

Casper Nirvana AIO A870, ekranı, kamerayı, hoparlörü ve klavye-mouse setini tek pakette isteyen, masada kablo kalabalığı görmek istemeyen aileler için 27 inçlik bir All in One bilgisayar. Başlangıç fiyatı 51.635 TL (liste fiyatı 53.786 TL, %4 indirimli). Bu fiyat şu konfigürasyona ait: Intel Core 5 210H işlemci, 12GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 SSD (PCIe 4.0), dahili ekran kartı, FreeDOS (işletim sistemi yok), Wi-Fi 6 ve kablolu klavye-mouse seti.

40-50 bin TL bütçen varsa RAM'i 8GB seçtiğinde fiyat 3.360 TL düşüyor ve 48.275 TL'ye iniyor. Windows 11 Home'u hazır kurulu istersen 3.977 TL ekleniyor.

27 inç QHD ekran ailede kime ne kazandırıyor?

A870'in 27 inç QHD IPS ekranı 300 nit parlaklıkla geliyor. Çocuğun ödev dosyası, annenin e-tablosu ve akşamki dizi aynı ekranda rahat okunuyor, çünkü 27 inçlik bir panelde iki pencereyi yan yana açmak küçük ekranlara göre çok daha az sıkışık hissettiriyor.

Görüntülü görüşmeler ve film geceleri için neler var?

Gizlenebilir bas-çıkar kamera: 3.1MP, 1080p FHD+ çözünürlük. Kullanmadığında kamerayı gövdeye gizleyebiliyorsun; evde çocuklar varsa 'kamera açık mı?' kaygısını azaltıyor.

3.1MP, 1080p FHD+ çözünürlük. Kullanmadığında kamerayı gövdeye gizleyebiliyorsun; evde çocuklar varsa 'kamera açık mı?' kaygısını azaltıyor. 2x3W stereo hoparlör, Dolby Audio: Okul toplantısı, aile araması ya da film için ayrıca hoparlör almak zorunda kalmıyorsun.

Okul toplantısı, aile araması ya da film için ayrıca hoparlör almak zorunda kalmıyorsun. Klavye-mouse seti: Başlangıç konfigürasyonunda kablolu siyah set var; kablosuz sete geçmek 549 TL tutuyor.

Farklı boydaki aile bireyleri aynı ekranı rahat kullanabilir mi?

Evet, Casper Nirvana A870'in pivot standı tam da bunun için. Ekran kendi ekseninde yaklaşık 90 derece dönüyor, 120 mm'ye kadar yükselip alçalıyor, sağa-sola yaklaşık 20 derece ve öne-arkaya yaklaşık 20 derece eğiliyor. Çocuk oturduğunda ekranı indirip, yetişkin geçtiğinde göz hizasına kaldırmak saniyeler sürüyor. VESA desteği de olduğu için duvara ya da monitör koluna takma imkanı var.

A870 sağlam mı, beni arızayla uğraştırır mı?

Casper, ürün sayfasında A870'in askeri standartlara uygun dayanıklılık testlerinden geçtiğini belirtiyor: 60℃'de 4 saat ve -20℃'de 4 saat çalışır durumda test, 100 mesh tozlu ortamda 8.9 m/s hızda 12 saat. Isı yönetimi tarafında bakır tabanlı soğutucu ve dinamik fan kontrolü kullanılıyor. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl; Casper'ın hızlı servis seçenekleri kapsam ve koşullara göre geçerli.

Hangi donanım seçenekleri var?

İşlemci: Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H ve Casper'ın 'Ai işlemci' olarak tanımladığı Intel Core Ultra 7 255H

Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H ve Casper'ın 'Ai işlemci' olarak tanımladığı Intel Core Ultra 7 255H RAM: 8GB'tan 32GB'a kadar DDR5 4800MHz seçenekleri (2 slot, en fazla 64GB destek)

8GB'tan 32GB'a kadar DDR5 4800MHz seçenekleri (2 slot, en fazla 64GB destek) Depolama: 250GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD seçenekleri

250GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD seçenekleri Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, yan tarafta USB 3.2 Type-A ve Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, yan tarafta USB 3.2 Type-A ve Type-C İşletim sistemi: Windows 11 Home, Windows 11 Pro ya da FreeDOS

İşlemci, RAM ya da SSD'yi değiştirdikçe fiyat da değişiyor. Satın alırken 'Özelleştir' ekranında seçtiğin donanımın son fiyatını kontrol etmeni öneririz.