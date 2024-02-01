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Gün İçinde Hepimizin Yaşadığı Unutkanlıktan Kurtulmak İçin Uygulayabileceğin 10 Davranış

etiket Gün İçinde Hepimizin Yaşadığı Unutkanlıktan Kurtulmak İçin Uygulayabileceğin 10 Davranış

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 11:31

Unutkanlık, genellikle basit yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenlemelerle azaltılabilir. Bu davranışları günlük yaşamına entegre ederek, zihinsel sağlığını güçlendirebilir ve unutkanlıkla başa çıkabilirsin. İşte bizde senin için bu davranışları derledik. 

Keyifli okumalar!

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1. Bazı şeyleri not almaya başlayabilirsin.

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Günlük görevlerini ve hatırlaman gereken önemli bilgileri not almak, unutkanlığı azaltabilir. Mobil cihazlarını veya bir not defterini bunun için kullanabilirsin. Çok basit ama etkili bir yöntemdir. İnsan yazdığı bir şeyi çok zor unutur.

2. Günlük rutin hedefler belirleyebilirsin.

Belirli bir günlük rutin oluşturmak, beynini organize etmeye yardımcı olabilir. Sabahları, öğleleri ve akşamları yapılması gereken şeyleri belirleyerek unutkanlığın önüne geçebilirsin.

3. Birçok şeye aynı anda odaklanmaya çalışmak yerine tek bir şeye odaklanabilirsin.

Birden çok görevle aynı anda uğraşmak yerine, tek bir göreve odaklanmak unutkanlığı azaltabilir. Bu, beynini dağınıklıktan korur. Daha net ve planlı bir şekilde düşünmeye başlarsın. Böylece birşeyleri atlama ihtimalin daha düşük olur.

4. Düzenli olarak küçük molalar vermeyi deneyebilirsin.

Yoğun çalışma veya öğrenme süreçlerinden düzenli aralar vermek, beynini dinlendirir ve  daha iyi öğrenmeye yardımcı olabilir. O yüzden tek seferde uzun bir periyotta çalışmak yerine daha kısa periyotlarla mola vererek çalışmak senin için daha faydalı olabilir.

5. Fiziksel aktivite seviyeni artırabilirsin.

Egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırarak beyin fonksiyonlarını geliştirebilir. Haftada birkaç kez düzenli egzersiz yapmak, unutkanlığı azaltabilir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye boşuna söylememişler.

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6. Yeteri kadar uyumak da çok önemli.

Yeterli ve düzenli uyku, hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Her gece 7-9 saat arasında uyku almaya özen göstermek önemlidir. Bu yüzden uykunu bir düzene sokmak unutkanlığın önüne geçmek için çok önemli.

7. Beslenmene de dikkat etmelisin.

Sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek hem bedeni hem de zihni canlı tutar. Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri ve antioksidanlar gibi besinleri içeren bir beslenme düzeni, beyin sağlığını destekleyerek unutkanlığı azaltabilir.

8. Meditasyon ve zihin egzersizleri çok faydalı olabilir.

Birçok insan bunu atlar ancak zihinsel aktiviteyi artırmak da en az diğerleri kadar önemlidir. Meditasyon ve zihinsel egzersizler, zihinsel odaklanma yeteneğini artırabilir ve hafızanı güçlendirebilir. Bu yüzden bunu ihmal etmemeni tavsiye ediyoruz.

9. Aşırıya kaçmamak şartıyla teknolojiden faydalanabilirsin.

Akıllı telefonlar veya diğer teknolojik araçlar, hatırlatıcılar ve takvim uygulamalarıyla unutkanlığı azaltabilir. Günlük planlarını bu araçlarla organize etmek önemlidir. Ancak bunda da aşırıya kaçmamalısın. Çünkü her şeyi hatırlama görevini telefonuna verirsen bu beynini tembelleştirebilir.

10. Son olarak sosyalleşmek de büyük bir katkı sağlayacaktır.

Sosyal etkileşim, zihinsel sağlığı destekleyebilir. Arkadaşlarınla veya ailenle düzenli olarak sosyal aktivitelerde bulunmak, beyin fonksiyonlarını canlı tutabilir. İnsan sosyal bir canlıdır, bunu unutmamak lazım.

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