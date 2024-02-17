Gün İçinde Enerjimizi Bir Kara Delik Gibi İçine Çeken 10 Şey

Çoğu kişinin anksiyeteden muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. Ama enerjinizi tüketmemek için stres dengesini sağlayabilmek de önem taşıyor. Yoğun stres ve sürekli endişe, enerji seviyelerini azaltabilir. Rahatlatıcı aktiviteler ve stres yönetimi teknikleri bu duruma karşı yardımcı olabilir.