Gün İçinde Daha Canlı Hissetmek İçin Yapman Gereken 10 Şey
Gün İçinde Daha Canlı Hissetmek İçin Yapman Gereken 10 Şey
Gün içinde enerjim düşüyor, çok fazla yere koşturmam gerekiyor fakat yapamıyorum, daha enerjik hissetmek istiyorum diyorsan bu içerik tam sana göre!
Enerjini yükseltmek için yapman gerekenleri bu içerikte sıralıyoruz!
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1. Sabah rutini oluşturmak
2. Su içme alışkanlığı kazanmak
3. Dengeli beslenmek
4. Gün içinde kısa molalar vermek
5. Gün ışığında vakit geçirmek
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6. Müzik dinlemek
7. Nefes egzersizi yapmak
8. Yaratıcı aktivitelere vakit ayırmak
9. Öğrenmeye açık olmak
10. Sağlıklı bir gece uykusu uyumak
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