Gün İçinde Daha Canlı Hissetmek İçin Yapman Gereken 10 Şey

Boş vakitlerinde ya da kendin için zaman ayırabildiğinde bir süre yaratıcı bir aktiviteyle uğraşmak, zihinsel canlılığını artırarak dünyaya daha pozitif yaklaşmanı sağlayabilir. Resim yapmak, enstrüman çalmak veya yazı yazmak gibi aktiviteler, gün içindeki monotonluğu kırabilir ve böylece daha enerjik hissetmene yardımcı olur!