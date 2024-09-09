Gümbür Gümbür Geliyor: EXXEN'in Birbirinden Ünlü İsimlerle Bezeli Yeni Sezon Programı Belli Oldu!
Gümbür Gümbür Geliyor: EXXEN'in Birbirinden Ünlü İsimlerle Bezeli Yeni Sezon Programı Belli Oldu!
Büyük bir izleyici kitlesine sahip EXXEN'de geçtiğimiz sezondan süren pek çok yapımın yanı sıra yepyeni diziler ve yıldız isimler yeni sezonda yer alacak. Merakla beklenen programa gelin birlikte bakalım!
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Büyük bir izleyiciye sahip dijital platform EXXEN'de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı!
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Geçtiğimiz sezondan devam eden güçlü yapımların yanı sıra, platformda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yepyeni dizi ve programlar da yer alacak.
Uzun yıllar boyunca TV ekranlarında severek izlediğimiz Tolga Çevik, TOLGSHOW Çılgın Sezon ile EXXEN'de izleyiciyle buluşacak.
Hasan Can Kaya'nın izlerken kahkaha tufanına kapılacağınız Konuşanlar programının yeni bölümlerinin yanı sıra yine kahkahaya doyacağınız diziler de karşınızda olacak.
Başrollerinde Onur Buldu ve Derya Karadaş'ın yer aldığı ve her bölümünde ünlü isimlerin yer aldığı Tertemiz, merakla beklenen yapımlardan yalnızca bir tanesi.
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Adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran kadrosuyla dikkat çeken ve yalnızca fragmanıyla bile büyük ses getiren Karşılaşmalar'ı da yine EXXEN'de izleyeceğiz.
Komedi dünyasına damga vuran isimlerden Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür’ün yeni dizisi Anonim de yeni sezonda kahkahaya boğacak yapımlardan biri olacak.
Dizi ve programların yanı sıra Türkiye Milli Futbol Takımı maçları ile dünyanın en iyi liglerinden karşılaşmalar da EXXEN'de yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi, Hollanda Eredivisie Ligi, Belçika Jupiler Pro Ligi gibi birbirinden önemli liglerin karşılaşmalarını izleyeceğimiz tek adres EXXEN olacak.
Tüm program şimdiden heyecan uyandırdı bile. Yeni yayın döneminde başarılar dileriz!
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