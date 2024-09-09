Gümbür Gümbür Geliyor: EXXEN'in Birbirinden Ünlü İsimlerle Bezeli Yeni Sezon Programı Belli Oldu!

Bunların yanı sıra Yunanistan Süper Ligi, İngiltere Championship Ligi, İngiltere League One ve League Two Ligleri, İngiltere Lig Kupası Carabao Cup ayrıca S Sport ve S Sport 2'den La Liga, Serie A, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana heyecanını da canlı olarak izleyeceğiz.