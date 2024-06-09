Gülşen'e Düşen Arzu Sabancı'dan Alişan ve Demet Tatiline 9 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Gülşen'e Düşen Arzu Sabancı'dan Alişan ve Demet Tatiline 9 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler, evlilik yıldönümünü Eser Yenenler tuvaletteyken kutlamaya karar verdi.
Arzu Sabancı, DJ akrabası Faruk Sabancı'nın Gülşen'in Bal şarkısına yaptığı remix'e düştü.
Danla Bilic, dünya şekeri köpeğini kuaföre götürdü.
Şeyma Subaşı poz verirken şekilden şekile girdi.
Ezgi Mola, yakın arkadaşı Merve Dizdar'ı kutladı.
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Doğumuna sayılı günler kalan Burcu Biricik'ten karnı burnunda poz geldi.
Hande Erçel'in biricik yeğeni, Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın güzel kızı Mavi hayran bıraktı.
Özge Özpirinçci, sezon bitince kendini kuaföre attı.
Merve Boluğur yine şovunu yaptı.
Hadise, konserinden kareler paylaştı.
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Yasemin Tatlıses, günlük ikizler dozumuzu karşıladı.
Kerem Bürsin ve yakın dostu Yasemin Özilhan yeniden buluştu.
Sezonu bitiren Afra Saraçoğlu, arkadaşlarıyla keyifteydi.
Demet Akalın, kocasını, Alişan'ı ve ailesini alıp tatile kaçtı.
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