Gülse Birsel Kimdir, Kaç Yaşında? Gülse Birsel'in Rol Aldığı Yapımlar Nelerdir? Gülse Birsel Evli mi?
Avrupa Yakası'nın hem senaristi hem de başrol oyuncusu Gülse Birsel, tüm Türkiye'nin aklına buradaki Aslı Sütçüoğlu karakteri ile kazındı. Daha sonra da Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi diziler çekse de Avrupa Yakası bunlar arasında en çok izlenenlerden biri oldu. Peki Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel hakkında merak edilenler...
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Gülse Birsel Kimdir?
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Gülse Birsel Kaç Yaşında?
Gülse Birsel Nereli?
Gülse Birsel'in Kariyer Başlangıcı
Gülse Birsel'in Özel Hayatı
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Gülse Birsel'in Öne Çıkan Açıklamaları
Gülse Birsel'in Yer Aldığı Diziler
Gülse Birsel'in Yer Aldığı Filmler
Gülse Birsel Güncel Projeleri
Gülse Birsel'in Ödülleri ve Adaylıkları
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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