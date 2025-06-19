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Gülse Birsel Kimdir, Kaç Yaşında? Gülse Birsel'in Rol Aldığı Yapımlar Nelerdir? Gülse Birsel Evli mi?

Gülse Birsel Kimdir, Kaç Yaşında? Gülse Birsel'in Rol Aldığı Yapımlar Nelerdir? Gülse Birsel Evli mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2025 - 16:58

Avrupa Yakası'nın hem senaristi hem de başrol oyuncusu Gülse Birsel, tüm Türkiye'nin aklına buradaki Aslı Sütçüoğlu karakteri ile kazındı. Daha sonra da Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi diziler çekse de Avrupa Yakası bunlar arasında en çok izlenenlerden biri oldu. Peki Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel hakkında merak edilenler...

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Gülse Birsel Kimdir?

Gülse Birsel kimdir

Türk televizyonunun en zeki kalemlerinden, mizahın kraliçesi, ironinin efendisi… Gülse Birsel, hem yazdı hem oynadı, hem güldürdü hem düşündürdü! 11 Mart 1971’de İstanbul’da doğan Gülse, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra soluğu Amerika’da aldı. Columbia Üniversitesi’nde sinema yüksek lisansı yaptı ve Türkiye'ye bomba gibi döndü.

Kariyerine dergilerde yazı işleri müdürlüğüyle başlayan Birsel, kısa sürede televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline geldi. Medyada her alanda iz bıraktı: köşe yazarlığı, senaryo, oyunculuk, sunuculuk…

Gülse Birsel Kaç Yaşında?

Gülse Birsel Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan Gülse Birsel, 2025 itibarıyla 54 yaşında.

Gülse Birsel Nereli?

Gülse Birsel Nereli?

Gülse Birsel İstanbul doğumlu.

Gülse Birsel'in Kariyer Başlangıcı

Gülse Birsel'in Kariyer Başlangıcı

Gülse’nin ilk göz ağrısı medya dünyası oldu. Aktüel Dergisi, Esquire ve Harper’s Bazaar gibi yayınlarda editörlük yaptı. Ardından televizyona adım attı ve işler bir anda “Avrupa Yakası” ile patladı!

Gülse Birsel'in Özel Hayatı

Gülse Birsel'in Özel Hayatı

Gülse Birsel 1999 yılında gazeteci Murat Birsel’le Cannes’da dünyaevine girdi ve o günden beri gözlerden uzak, istikrarlı bir evlilik sürdürüyor. Herkes onun senaryolarındaki inişli çıkışlı ilişkileri konuşurken, kendi hayatı tam tersine sakin, tutkulu ve sorunsuz bir çizgide ilerliyor. Çocuk sahibi olmamayı bilinçli tercih eden Birsel, bunu “anne olmaya uygun biri değilim” diyerek samimi bir dille ifade etmişti.

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Gülse Birsel'in Öne Çıkan Açıklamaları

Gülse Birsel'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Bu ülkede bir gün, paranın yenemeyeceğini ve en büyük servetin beton değil beyin olduğunu öğreneceğiz.”

  • “Yazmazsam çatlarım.”

  • “Hep derim, hayal kırıklığı olmasa hayat bir komedidir.”

  • “Her işin ters gidemeyeceği belki de problem sendedir.”

  • “Türkiye’de gülmek her gün daha zorlaşıyor.”

  • “Sinemaya gitmek daha lüks oldu… Berbat bir haldeyiz ya, daha kötüsünü ben görmedim hayatımda.”

Gülse Birsel'in Yer Aldığı Diziler

Gülse Birsel avrupa yakası

  • G.a.g. (2002–2004) – Sunucu olarak yer aldı, programın yüzü oldu.

  • Eyvah! Eski Kocam (2003) – “Nilüfer” karakteriyle başrol oynadı.

  • Avrupa Yakası (2004–2009) – Hem “Aslı Sütçüoğlu” rolüyle başrol oynadı hem de dizinin senaryosunu yazdı.

  • Ah Kalbim (2009) – Konuk oyuncu olarak kısa bir rol aldı.

  • Yalan Dünya (2012–2014) – “Deniz Alsancak” karakteriyle başrol oynadı ve senaristliğini üstlendi.

  • Komedi Türkiye (2015) – Yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

  • Jet Sosyete (2018–2020) – “Gizem Özpamuk” ve “Aslı Sütçüoğlu” karakterleriyle başroldeydi; aynı zamanda dizinin senaristiydi.

Gülse Birsel'in Yer Aldığı Filmler

Gülse Birsel'in Yer Aldığı Filmler

  • Hırsız Var! (2004) – “Binnur Ersöz” rolüyle başrolde oynadı.

  • 7 Kocalı Hürmüz (2009) – “Safinaz” karakteriyle filmde yer aldı.

  • Aile Arasında (2017) – “Mihriban” karakterini canlandırdı, filmin senaristi de kendisiydi.

  • Yılbaşı Gecesi (2022) – Disney+ yapımı bu filmde “Seçilay” karakterini canlandırdı, senaryosunu da kendisi yazdı.

Gülse Birsel Güncel Projeleri

Gülse Birsel Güncel Projeleri

En son Disney+’ta yayınlanan “Yılbaşı Gecesi” filmiyle gündeme geldi. 2025 itibarıyla yeni projeleriyle ilgili henüz netleşmiş bir duyuru yok ama sevenleri hâlâ ekranlarda Gülse imzası bekliyor!

Gülse Birsel'in Ödülleri ve Adaylıkları

Gülse Birsel'in Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2005 Altın Kelebek Ödülü – Avrupa Yakası ile 'En İyi Kadın Komedi Oyuncusu' ödülünü kazandı.

  • 2006 Altın Kelebek Ödülü – Yine Avrupa Yakası ile 'En İyi Kadın Komedi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

  • 2012 Altın Kelebek Ödülü – Yalan Dünya dizisiyle 'En İyi Senarist' ödülünü aldı.

  • 2013 Woman to Watch Ödülü – “Sanat Lideri” seçildi.

  • 2013 4. Elle Stil Ödülleri – 'Yılın Kadın Oyuncusu' seçildi (Yalan Dünya).

  • 2015 Türkiye Gençlik Ödülleri – 'En İyi Senarist' ödülünü kazandı (Yalan Dünya).

  • 2015 CEFTUS Ödülü – “Jüri Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

  • 2017 GQ Men of the Year – “Yılın Kadını” seçildi.

  • 2018 Magazin Gazetecileri Derneği Ödülü – “Basın Meslek Onur Ödülü”ne layık görüldü.

  • 2018 Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali – 'Aile Arasında' filmiyle 'En İyi Senaryo' ödülünü kazandı.

  • 2019 Bilkent Televizyon Ödülü – Jet Sosyete ile 'En İyi Komedi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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