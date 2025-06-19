Gülse Birsel Kimdir, Kaç Yaşında? Gülse Birsel'in Rol Aldığı Yapımlar Nelerdir? Gülse Birsel Evli mi?

Avrupa Yakası'nın hem senaristi hem de başrol oyuncusu Gülse Birsel, tüm Türkiye'nin aklına buradaki Aslı Sütçüoğlu karakteri ile kazındı. Daha sonra da Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi diziler çekse de Avrupa Yakası bunlar arasında en çok izlenenlerden biri oldu. Peki Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel hakkında merak edilenler...