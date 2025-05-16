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Gülben Ergen Kimdir, Kaç Yaşında? Gülben Ergen Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülben Ergen Kimdir, Kaç Yaşında? Gülben Ergen Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.05.2025 - 12:28

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, hem ekranların aranan yüzü hem de müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olarak uzun yıllardır hayatımızda. Magazin gündeminden düşmeyen açıklamaları, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesi ve sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir toplayan isimlerden biri. Gerek albümleri gerekse televizyon projeleriyle kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Gülben Ergen’in yaşamı da bir o kadar merak ediliyor. 

Peki kimdir Gülben Ergen? Gelin, kariyer başlangıcından özel hayatına kadar tüm detaylara birlikte bakalım!

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Gülben Ergen Kimdir?

Gülben Ergen Kimdir?

Gülben Ergen, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra oyuncu, sunucu ve yazar kimliğiyle de tanınıyor. 1990’lı yılların sonunda adını müzik piyasasına altın harflerle yazdıran Ergen, ilk çıkışını oyunculukla yaptı. Güzelliğiyle dikkat çeken ve modellikten gelen Ergen, sonrasında sesiyle de kalplere dokunmayı başardı. Albümleri milyonlar sattı, sahne performansları beğeni topladı. Aynı zamanda çocuklar için sosyal projelerde de aktif rol aldı ve birçok ödüle layık görüldü.

Gülben Ergen Kaç Yaşında?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 doğumludur. Yani 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. 

Gülben Ergen Nereli?

Gülben Ergen, İstanbul doğumludur.

Gülben Ergen Kariyer Başlangıcı

Gülben Ergen Kariyer Başlangıcı

Kariyerine 1987 yılında Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması ile adım attı. 90’lı yıllarda dizi oyunculuğuna başladı; özellikle “Marziye”, “Dadı” ve “Belalım Benim” gibi yapımlarla tanındı. 2001 yılında çıkardığı Sade ve Sadece albümüyle müzik dünyasında büyük ses getirdi. “Abayı Yaktım”, “Teşekkür Ederim” ve “Uçacaksın” gibi hit şarkılarla listeleri altüst etti.

Gülben Ergen Özel Hayatı

Gülben Ergen Özel Hayatı

Gülben Ergen, 2004 yılında gazeteci ve televizyoncu Mustafa Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten üç erkek çocuğu dünyaya geldi: Atlas, Ares ve Güney. Çift 2012 yılında boşandı. Ergen, daha sonra yapımcı Erhan Çelik’le evlendi ancak bu evlilik de 2016’da sona erdi. Özel hayatı, sık sık medyanın gündeminde yer aldı. Çocuklarına düşkünlüğü ve anne kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Gülben Ergen Yer Aldığı Diziler

Gülben Ergen Yer Aldığı Diziler

Marziye (1998)

Dadı (2001-2002) – Melek karakteriyle büyük beğeni topladı

Belalım Benim (1999)

Biz Ayrılamayız (1991)

Yalan (1998)

Gülben Ergen Yer Aldığı Filmler

Hanımın Çiftliği (1990)

Kurt Kapanı (1990)

Şen Dullar (1989)

Biz Ayrılamayız (1991 – film versiyonu)

Gülben Ergen Güncel Projeleri

Gülben Ergen Güncel Projeleri

Gülben Ergen, son dönemde müzik çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. 2023’te yayımladığı “Sen Gidince” şarkısıyla dijital platformlarda dikkat çekti. Ayrıca sosyal medya üzerinden “Çocuklar Gülsün Diye” projesiyle dezavantajlı bölgelere anaokulları kazandırmaya devam ediyor. Sık sık sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla da gündeme geliyor.

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Gülben Ergen Ödülleri ve Adaylıkları

Gülben Ergen Ödülleri ve Adaylıkları

Altın Kelebek En İyi Kadın Şarkıcı (2002)

Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Pop Kadın Sanatçı

Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü – Çocuklar Gülsün Diye projesiyle

Müzik OnAir Ödülleri - En İyi Kadın Sanatçı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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