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Gülben Ergen'in İfşa Olan Mesajlarının Ajdar'ın Meşhur "Şahdamar" Şarkısına Nasıl İlham Olduğunu Anlatıyoruz

Gülben Ergen'in İfşa Olan Mesajlarının Ajdar'ın Meşhur "Şahdamar" Şarkısına Nasıl İlham Olduğunu Anlatıyoruz

Mynet
Mynet - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 16:31

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan’la evliydi. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi ancak boşanma süreci hem uzun hem de oldukça çalkantılıydı. Tam da o günlerde Gülben Ergen’in katıldığı konferansta  yazıştığı kişiye “Sen benim şahdamarım mısın?”, “Sen benim rengimsin, gökkuşağımsın”, “Sahip misin sen bana?” şeklinde gizemli kişiye yazdığı mesajlar dikkat çekmişti. Bu mesajların ardından Ajdar’ın bir anda hayatımıza soktuğu “Şahdamar” şarkısı gündemi altüst etmişti. O meşhur şarkı aslında Gülben Ergen’in mesajlarından esinlenerek yazışmış!

Gelin bu magazin haberlerine konu olan olayın detaylarını birlikte hatırlayalım…

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Pop müzik dünyasının magazin haberlerine en çok malzeme veren isimlerinden biri olan Gülben Ergen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pop müzik dünyasının magazin haberlerine en çok malzeme veren isimlerinden biri olan Gülben Ergen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

90’lardan bugüne Türk müzik ve televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri. Hem sesiyle hem oyunculuğuyla adından söz ettiren Ergen, 2004 yılında Anadolu Ateşi’nin kurucusu Mustafa Erdoğan ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten üç erkek çocuğu dünyaya geldi. Ancak 2012’ye gelindiğinde çiftin yolları olaylı şekilde ayrıldı.

Evliliğin bitmesinin nedeni sorulduğunda da şöyle yanıt vermişti:

Evliliğin bitmesinin nedeni sorulduğunda da şöyle yanıt vermişti:

'Genel olarak evlilikte adamın başka bir sevgilisi varsa neden evlisiniz? Yatakları ayırıp gözünün dışarıda olması evlilik kurumuna da saygısızlık değil mi? Benim yaşamdaki en değerli dostum Mustafa Erdoğan'dır. Magazinde en zor günlerimizde bile maddi ve manevi olarak birbirimizin yanındaydık. Biz hiçbir şekilde neden ayrıldığımız yansıtmadık. Ne kadar güzel bir şey başardık. Biz her şeyi Mustafa'yla kendi içimizde yaşadık, sizin bilmeniz gereken bir şeyler değildi. Uzun süren bir şeydi. Evliliklerin bitmesi ve başlaması bu kadar kamuoyuna mal olmamalı.'

Ve 'Sorunlu taraf ben olabilirim. Aşkta başarısız biriyim. Her şeyi başarmak zorunda mıyım? Değilim...' diye de eklemişti.

O dönem Gülben Ergen’in konuşmacı olarak katıldığı Araştırma Zirvesi’nde onlarca kamera önünde yaptığı yazışmalarla çok konuşulmuştu.

O dönem Gülben Ergen’in konuşmacı olarak katıldığı Araştırma Zirvesi’nde onlarca kamera önünde yaptığı yazışmalarla çok konuşulmuştu.

İddialara göre konferansta sürekli telefonla meşgul olan Ergen’in, BBM’de yazıştığı kişiye “Sen benim şahdamarım mısın?”, “Sen benim rengimsin, gökkuşağımsın”, “Sahip misin sen bana?” şeklinde yazdığı mesajla objektiflere takılınca olanlar olmuştu. Ergen’in bu yazışmaları kiminle yaptığı merak konusu olurken olay öyle büyüdü ki, Gülben Ergen bu mesajların ardından gelen yorumlar üzerine bir açıklama yaptı:

“Kiminle mesajlaştığımın hesabını vereceğimi düşünmezdim doğrusu… Ben kendimi bir şekilde sizin aracılığınızla hesap vermiş gibi hissederim. Bu bir şarkı sözü desem, Deniz Seki yazdı desem, yeni bir hayatım Deniz Seki olsa buna güler misiniz??? Bir arkadaşımla konuşuyordum diyebilirdim. Mustafa Erdoğan’la mesajlaşıyordum diyebilirdim. Ama bunların hiç birini tek tek açıklamak zorunda değilim… Boşanma davası açtım, onunla ilgileniyorum. 8 aydır tek başıma yaşıyorum. Ayaktayım. Yaşadığım hiçbir sorunu mesleğime ya da size hissettirmeden yaşamaya çalışıyorum. Ben bir anneyim. Çalışıyorum, emekçiyim. Çalışan bir anneyim. Dün gece çıkmış bu haberler, ben mesajlaşırken çekilmiş. Ama unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Şimdi de gülerim, sonra da gülerim… Bu 22 senedir böyle oldu. Hadi bakalım Allahaısmarladık!..”

Ama işte işler burada tuhaflaşıyor.

Ama işte işler burada tuhaflaşıyor.

Çünkü tam da bu süreçte, bir zamanların efsane “Nane Nane”, “Çikita Muz” gibi şarkılarıyla akıllarda yer eden Ajdar sahalara “Şahdamar” şarkısıyla geri dönüyor. 2013 yılında yayımladığı bu şarkının klibi, sözleri ve klipteki performansı sosyal medyada viral olmuştu.

Şarkının nakaratı hâlâ hafızalarda:

“şahdamar, şahdamar, şahdamar 

ajdar, ajdar, ajdaaaarrrrrrrr :) 

Rengim sensin ahengim sen 

Gökkuşağınım ben senin 

Şahdamarımsın candamarımsın 

Anla artık tek aşkımsın 

Hayatımın tek pınarısın”

Bu sözleri duyan herkesin aklına Gülben Ergen’in o ifşa olan mesajları geldi tabii.

Bu sözleri duyan herkesin aklına Gülben Ergen’in o ifşa olan mesajları geldi tabii.

Ajdar’dan konuya dair net bir açıklama gelmese de, dönemin magazin sayfalarında bu gönderme epeyce dillendirildi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Ajdar'ın şarkı sözlerinin tamamını şöyle bırakıyoruz ve sonra yorumu size bırakıyoruz 👇 😅

'şahdamar, şahdamar, şahdamar

ajdar, ajdar, ajdaaaarrrrrrrr :)

Rengim sensin ahengim sen

Gökkuşağınım ben senin

Şahdamarımsın candamarımsın

Anla artık tek aşkımsın

Hayatımın tek pınarısın

Şah şah şah

dam dam dam

ar ar arrrr

şahdamar şahdamar

Ajdar, ajdar, ajdaaarrrrr

Sahipmisin ki sen bana

Neden canım demiyorsuna az anla

sana nasıl kulaç açtım

Adım adım gel

Arkandayım arkanda

Sen nerdesin sevgilim

Şah şah şah

dam dam dam

ar ar arrrr

şahdamar şahdamar

Ajdar, ajdar, ajdaaarrrrr

Yağan yağmurdan sonra

çıktım geldim

Yedi gün yedi gece

Allahtan dilek diledim

Şahdamarımsın sen benim

nasılsın

Böyle bakan birinden zarar gelmez dediler

inan hem sevindim hemde seni

daha çok sevdimmm

Şahdamarımsın şahdamarımsın şahdamarımsın kiii

Şahdamarımsın şahdamarımsın Candamarımsın kiii

Şahdamarım tuttu

Çek üzerimden bu kara bulutu

Aşka susadık senle

Şahdamarımsın sen benim

Candamarımsın canım ciğerim

Hiçbir işe yaramaz

Ne atardamar, ne toplardamar

Nede aort damarı

Şahdamarım olmasa

Hey Heey hoşgeldin yeni hayat

Selam olsun kıskananlara inat

Sora sora bağdat bulunur derler

Nasılsın

Herkes seni merak eder durur

Sen arayınca kılcal damarlar ne ki

Şahdamarım titrer

Cep telefonum öter

Şah şah şah

dam dam dam

ar ar arrrr

şahdamar şahdamar

Ajdar, ajdar, ajdaaarrrrr'

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Mynet
Mynet
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