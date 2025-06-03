Gülben Ergen'in İfşa Olan Mesajlarının Ajdar'ın Meşhur "Şahdamar" Şarkısına Nasıl İlham Olduğunu Anlatıyoruz
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan’la evliydi. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi ancak boşanma süreci hem uzun hem de oldukça çalkantılıydı. Tam da o günlerde Gülben Ergen’in katıldığı konferansta yazıştığı kişiye “Sen benim şahdamarım mısın?”, “Sen benim rengimsin, gökkuşağımsın”, “Sahip misin sen bana?” şeklinde gizemli kişiye yazdığı mesajlar dikkat çekmişti. Bu mesajların ardından Ajdar’ın bir anda hayatımıza soktuğu “Şahdamar” şarkısı gündemi altüst etmişti. O meşhur şarkı aslında Gülben Ergen’in mesajlarından esinlenerek yazışmış!
Gelin bu magazin haberlerine konu olan olayın detaylarını birlikte hatırlayalım…
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Pop müzik dünyasının magazin haberlerine en çok malzeme veren isimlerinden biri olan Gülben Ergen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Evliliğin bitmesinin nedeni sorulduğunda da şöyle yanıt vermişti:
O dönem Gülben Ergen’in konuşmacı olarak katıldığı Araştırma Zirvesi’nde onlarca kamera önünde yaptığı yazışmalarla çok konuşulmuştu.
Ama işte işler burada tuhaflaşıyor.
Bu sözleri duyan herkesin aklına Gülben Ergen’in o ifşa olan mesajları geldi tabii.
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