Gülben Ergen'in İfşa Olan Mesajlarının Ajdar'ın Meşhur "Şahdamar" Şarkısına Nasıl İlham Olduğunu Anlatıyoruz

Ajdar’dan konuya dair net bir açıklama gelmese de, dönemin magazin sayfalarında bu gönderme epeyce dillendirildi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ajdar'ın şarkı sözlerinin tamamını şöyle bırakıyoruz ve sonra yorumu size bırakıyoruz 👇 😅

'şahdamar, şahdamar, şahdamar

ajdar, ajdar, ajdaaaarrrrrrrr :)

Rengim sensin ahengim sen

Gökkuşağınım ben senin

Şahdamarımsın candamarımsın

Anla artık tek aşkımsın

Hayatımın tek pınarısın

Şah şah şah

dam dam dam

ar ar arrrr

şahdamar şahdamar

Ajdar, ajdar, ajdaaarrrrr

Sahipmisin ki sen bana

Neden canım demiyorsuna az anla

sana nasıl kulaç açtım

Adım adım gel

Arkandayım arkanda

Sen nerdesin sevgilim

Şah şah şah

dam dam dam

ar ar arrrr

şahdamar şahdamar

Ajdar, ajdar, ajdaaarrrrr

Yağan yağmurdan sonra

çıktım geldim

Yedi gün yedi gece

Allahtan dilek diledim

Şahdamarımsın sen benim

nasılsın

Böyle bakan birinden zarar gelmez dediler

inan hem sevindim hemde seni

daha çok sevdimmm

Şahdamarımsın şahdamarımsın şahdamarımsın kiii

Şahdamarımsın şahdamarımsın Candamarımsın kiii

Şahdamarım tuttu

Çek üzerimden bu kara bulutu

Aşka susadık senle

Şahdamarımsın sen benim

Candamarımsın canım ciğerim

Hiçbir işe yaramaz

Ne atardamar, ne toplardamar

Nede aort damarı

Şahdamarım olmasa

Hey Heey hoşgeldin yeni hayat

Selam olsun kıskananlara inat

Sora sora bağdat bulunur derler

Nasılsın

Herkes seni merak eder durur

Sen arayınca kılcal damarlar ne ki

Şahdamarım titrer

Cep telefonum öter

Şah şah şah

dam dam dam

ar ar arrrr

şahdamar şahdamar

Ajdar, ajdar, ajdaaarrrrr'