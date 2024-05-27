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Guinness Rekorlar Kitabına Girmeyi Başaran 1.5 Yaşındaki Ressam Goygoycuların Hedefi Oldu

Guinness Rekorlar Kitabına Girmeyi Başaran 1.5 Yaşındaki Ressam Goygoycuların Hedefi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 00:12

Guinness Rekorlar Kitabı'nda yine ilginç bir olay yaşandı. Gana'da yaşayan ve henüz yürümeye başlayan 1.5 yaşındaki bir çocuk, en genç ressam ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Sosyal medyada ise goygoycuların diline düştü!

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Guinness Rekorlar Kitabı yine ilginç bir olaya imzasını attı.

Guinness Rekorlar Kitabı yine ilginç bir olaya imzasını attı.

Henüz 1.5 yaşında olan Ganalı Ace-Liam Nana Sam Ankrah isimli çocuk, dünyanın en genç ressamı unvanını elde etti.

Resim alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için ise bir sergide resim satmış olmanız gerekiyor.

Resim alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için ise bir sergide resim satmış olmanız gerekiyor.

Anlayacağınız üzere, 1.5 yaşındaki çocuk kendi sergisinde resimlerini satmayı da başarmıştı. 

Ace-Liam Gana’daki ilk sergisinde tam 10 resmini satmıştı!

En genç ressamın kendisi gibi ressam olan annesi, oğlunun yeteneğini henüz altı aylıkken göstermeye başladığını söylüyor.

En genç ressamın kendisi gibi ressam olan annesi, oğlunun yeteneğini henüz altı aylıkken göstermeye başladığını söylüyor.

Ressamın ressam annesi, Ace-Liam'ın henüz altı aylıkken bile hangi renklerin uyumlu olduğunu ayırt edebildiğini, açık renklere karşı ise bir zaafı olduğunu bildiriyor.

Ace-Liam'ın bu başarısı ise sosyal medyada yayılınca birbirinden komik yorumlar yapıldı!

Ace-Liam'ın bu başarısı ise sosyal medyada yayılınca birbirinden komik yorumlar yapıldı!

Kimisi genç ressamın yeteneğinden şüphe etti kimisi de Guinness Rekorlar Kitabı'ndan. 😂

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Ee coğrafya kaderdir.

Ee coğrafya kaderdir.
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