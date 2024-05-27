Guinness Rekorlar Kitabına Girmeyi Başaran 1.5 Yaşındaki Ressam Goygoycuların Hedefi Oldu
Guinness Rekorlar Kitabına Girmeyi Başaran 1.5 Yaşındaki Ressam Goygoycuların Hedefi Oldu
Guinness Rekorlar Kitabı'nda yine ilginç bir olay yaşandı. Gana'da yaşayan ve henüz yürümeye başlayan 1.5 yaşındaki bir çocuk, en genç ressam ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Sosyal medyada ise goygoycuların diline düştü!
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Guinness Rekorlar Kitabı yine ilginç bir olaya imzasını attı.
Resim alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için ise bir sergide resim satmış olmanız gerekiyor.
En genç ressamın kendisi gibi ressam olan annesi, oğlunun yeteneğini henüz altı aylıkken göstermeye başladığını söylüyor.
Ace-Liam'ın bu başarısı ise sosyal medyada yayılınca birbirinden komik yorumlar yapıldı!
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Ee coğrafya kaderdir.
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