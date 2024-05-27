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Goygoy
Regl Tarihini Değiştirmek İsteyen Kişiye Mizahşörlerden Birbirinden Yaratıcı Öneriler

Regl Tarihini Değiştirmek İsteyen Kişiye Mizahşörlerden Birbirinden Yaratıcı Öneriler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 20:04

Sosyal medya ne acayip bir yer değil mi? Olur olmadık anlarda insanların garip isteklerine şahit olabiliyorsunuz. Mesela reglinin tarihini değiştirmek isteyen bir kadın gibi!

Reglinin tarihini değiştirmek isteyen kişi çareyi Twitter'da arayınca olanlar oldu.

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Sosyal medya çok garip bir yer. Her telden insanın görüşlerini paylaştığı, kimi zaman linçlendiği kimi zaman goygoy malzemesi olduğu bir yer.

Bazen öyle goygoy malzemeleri çıkıyor ki sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları yorumları resmen şu şekil izliyoruz! 

İşte tam da bu duruma uygun yeni bir olay yaşandı.

Ay ortasında regl olduğunu söyleyen bir kadın, reglini ay başına veya ay sonuna almak istediğini söyledi. Daha sonra da kullanıcıları ne yapabileceğini sormak gibi bir gaflette bulundu.

Ay ortasında regl olduğunu söyleyen bir kadın, reglini ay başına veya ay sonuna almak istediğini söyledi. Daha sonra da kullanıcıları ne yapabileceğini sormak gibi bir gaflette bulundu.
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

İşte bu gerçek bir çözüm önerisi.

İşte bu gerçek bir çözüm önerisi.
twitter.com

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