Regl Tarihini Değiştirmek İsteyen Kişiye Mizahşörlerden Birbirinden Yaratıcı Öneriler
Regl Tarihini Değiştirmek İsteyen Kişiye Mizahşörlerden Birbirinden Yaratıcı Öneriler
Sosyal medya ne acayip bir yer değil mi? Olur olmadık anlarda insanların garip isteklerine şahit olabiliyorsunuz. Mesela reglinin tarihini değiştirmek isteyen bir kadın gibi!
Reglinin tarihini değiştirmek isteyen kişi çareyi Twitter'da arayınca olanlar oldu.
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Sosyal medya çok garip bir yer. Her telden insanın görüşlerini paylaştığı, kimi zaman linçlendiği kimi zaman goygoy malzemesi olduğu bir yer.
Ay ortasında regl olduğunu söyleyen bir kadın, reglini ay başına veya ay sonuna almak istediğini söyledi. Daha sonra da kullanıcıları ne yapabileceğini sormak gibi bir gaflette bulundu.
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İşte bu gerçek bir çözüm önerisi.
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