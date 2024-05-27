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Ağzımıza Yüzümüze Batan Yenilikçi Ayrılmaz Kapak Trendi Bir Anda Nereden Çıktı?

Ağzımıza Yüzümüze Batan Yenilikçi Ayrılmaz Kapak Trendi Bir Anda Nereden Çıktı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 22:59

Son zamanlarda ülkemizde bazı plastik su şişelerinde değişikliğe gidildi. Su şişelerinin kapakları, artık ayrılmaz kapaklı olarak üretiliyor. Bu uygulama, Avrupa'da ise çoktan yaygınlaşmış durumda. 

Peki ama, neden?

Kaynak: IFL Science

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Ülkemizdeki bazı markalar, son zamanlarda plastik şişelerde küçük bir değişikliğe gitti.

Ülkemizdeki bazı markalar, son zamanlarda plastik şişelerde küçük bir değişikliğe gitti.

Artık plastik şişelerin kapakları, tamamıyla ayrılabilen bir yapıda değil. Kapaklar, minik bir plastik parçasıyla şişeye bağlanmış durumda. Bu ayrılmaz kapaklar, kapakların düşmesini ve kaybolmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu değişiklik aslına bakarsanız yalnızca ülkemizde değil. Avrupa'daki birçok ülkede plastik şişelerde bu değişikliğe gidiliyor.

Bu değişiklik aslına bakarsanız yalnızca ülkemizde değil. Avrupa'daki birçok ülkede plastik şişelerde bu değişikliğe gidiliyor.

Plastik şişilerde bu dönüşümün asıl sebebi ise Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmek üzere olan bir yeni bir kural. 

AB direktiflerine göre, şirketlerin içecek şişesi gibi kapaklı ve tek kullanımlık plastik ürünleri satmalarına yalnızca “kapak ve kapakların ürünlerin kullanım amacı süresince kaplara takılı kalması halinde” izin verilecek.

Plastik kapakların şişelerden ayrılmayacak şekilde üretilemsi, plastik atıklarını azaltma girişimlerinin bir parçası.

Plastik kapakların şişelerden ayrılmayacak şekilde üretilemsi, plastik atıklarını azaltma girişimlerinin bir parçası.

Her ne kadar sizler plastik şişelerin kapaklarını kaybetmiyor, onları şişelerle birlikte çöpe atıyor olsanız da dünya genelini düşündüğümüzde kaybolan ve gittiği yerde öylece kalan milyonlarca plastik kapak bulunuyor.

AB'nin yaptığı açıklamaya göre, plajlarda bulunan en çok bulunan tek kullanımlık plastik maddeler arasında yer alıyor.

AB'nin yaptığı açıklamaya göre, plajlarda bulunan en çok bulunan tek kullanımlık plastik maddeler arasında yer alıyor.

Düşürdüğünüz an uzay boşluğuna giden plastik mavi kapaklar, gün geliyor denizlerimizde birikiyor...

İlk olarak 2018 yılında duyurulan bu kural, marka devlerinin pek hoşuna gitmemiş ve bu markalar tarafından uygulanmamıştı. Ancak 2019 yılında kuralın fiilen uygulamaya konmasıyla bazı markalar değişikliğe gitmek durumunda kaldı.

İlk olarak 2018 yılında duyurulan bu kural, marka devlerinin pek hoşuna gitmemiş ve bu markalar tarafından uygulanmamıştı. Ancak 2019 yılında kuralın fiilen uygulamaya konmasıyla bazı markalar değişikliğe gitmek durumunda kaldı.

AB üyelerinin tamamının ise 3 Temmuz'dan itibaren bu kurala uygun üretime geçmesi bekleniyor. Öte yandan ülkemizde de olduğu gibi, bazı markalar AB dışı ülkelerde de bu uygulamaya geçiyor.

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