Ağzımıza Yüzümüze Batan Yenilikçi Ayrılmaz Kapak Trendi Bir Anda Nereden Çıktı?

Plastik şişilerde bu dönüşümün asıl sebebi ise Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmek üzere olan bir yeni bir kural.

AB direktiflerine göre, şirketlerin içecek şişesi gibi kapaklı ve tek kullanımlık plastik ürünleri satmalarına yalnızca “kapak ve kapakların ürünlerin kullanım amacı süresince kaplara takılı kalması halinde” izin verilecek.