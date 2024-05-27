Ağzımıza Yüzümüze Batan Yenilikçi Ayrılmaz Kapak Trendi Bir Anda Nereden Çıktı?
Ağzımıza Yüzümüze Batan Yenilikçi Ayrılmaz Kapak Trendi Bir Anda Nereden Çıktı?
Son zamanlarda ülkemizde bazı plastik su şişelerinde değişikliğe gidildi. Su şişelerinin kapakları, artık ayrılmaz kapaklı olarak üretiliyor. Bu uygulama, Avrupa'da ise çoktan yaygınlaşmış durumda.
Peki ama, neden?
Kaynak: IFL Science
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Ülkemizdeki bazı markalar, son zamanlarda plastik şişelerde küçük bir değişikliğe gitti.
Bu değişiklik aslına bakarsanız yalnızca ülkemizde değil. Avrupa'daki birçok ülkede plastik şişelerde bu değişikliğe gidiliyor.
Plastik kapakların şişelerden ayrılmayacak şekilde üretilemsi, plastik atıklarını azaltma girişimlerinin bir parçası.
AB'nin yaptığı açıklamaya göre, plajlarda bulunan en çok bulunan tek kullanımlık plastik maddeler arasında yer alıyor.
İlk olarak 2018 yılında duyurulan bu kural, marka devlerinin pek hoşuna gitmemiş ve bu markalar tarafından uygulanmamıştı. Ancak 2019 yılında kuralın fiilen uygulamaya konmasıyla bazı markalar değişikliğe gitmek durumunda kaldı.
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