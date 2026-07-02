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Gri Boşanma: Neden Yıllar Sonra Ayrılıyorlar?

etiket Gri Boşanma: Neden Yıllar Sonra Ayrılıyorlar?

Şeyda Betül Kılıç
Şeyda Betül Kılıç - yazio
02.07.2026 - 23:31
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Bir zamanlar insanlar çocuklar büyüyünce rahatlayacaklarını düşünürdü. Oysa bugün birçok çift için tam da o dönem, yıllardır ertelenen hesaplaşmaların başladığı zaman oluyor. Dışarıdan bakıldığında 'bunca yılı birlikte geçirmişler' denilen evlilikler, içeriden sessizce çözülüyor. Çünkü bazı ilişkiler bir günde bitmez; yıllarca konuşulamayanların ağırlığı altında yavaş yavaş tükenir.

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Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de giderek daha fazla konuşulan gri boşanma, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin boşanmasını ifade ediyor.

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de giderek daha fazla konuşulan gri boşanma, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin boşanmasını ifade ediyor.

Araştırmalar, özellikle son otuz yılda bu yaş grubundaki boşanma oranlarının belirgin biçimde arttığını gösteriyor. Bu artış yalnızca hukuki bir istatistik değil; aynı zamanda değişen toplumsal, ekonomik ve psikolojik dinamiklerin de bir yansıması.

Peki insanlar neden hayatlarının en olgun döneminde ayrılmayı seçiyor?

En önemli nedenlerden biri, yıllarca çocuklar, ekonomik sorumluluklar ve aile düzeni uğruna ertelenen ihtiyaçların görünür hâle gelmesi. Çocuklar evden ayrıldığında çift ilk kez birbirleriyle baş başa kalıyor. Eğer ilişki uzun zamandır yalnızca ebeveynlik ortaklığı üzerinden yürüyorsa, geriye konuşacak çok az şey kalabiliyor.

Literatürde ileri yaş boşanmalarında en sık karşılaşılan gerekçeler arasında duygusal uzaklaşma, iletişim sorunları, kronik çatışmalar, sadakatsizlik, ekonomik anlaşmazlıklar, bağımlılık sorunları ve yıllar içinde biriken kırgınlıklar yer alıyor. Ancak terapi odasında bunların altında çoğu zaman başka bir cümle duyuyorum:

“Artık bu hayatı böyle geçirmek istemiyorum.”

“Artık bu hayatı böyle geçirmek istemiyorum.”

Özellikle kadınlar açısından son yıllardaki değişim dikkat çekici. Eğitim düzeyinin yükselmesi, ekonomik bağımsızlığın artması ve bireysel farkındalığın güçlenmesi, birçok kadının yıllarca katlandığı ilişki dinamiklerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Eskiden idare etmek erdem sayılırken, bugün birçok kadın iyi hissetmediği bir ilişkide kalmak zorunda olmadığını söyleyebiliyor. Bu yalnızca ekonomik özgürlük değil; aynı zamanda psikolojik cesaretin de artması anlamına geliyor.

Buna karşılık birçok erkek, ne yazık ki duygusal gelişim konusunda aynı hızda ilerleyemiyor. Toplum erkeklere başarılı olmayı, güçlü görünmeyi ve sorun çözmeyi öğretirken; duygu konuşmayı, kırılganlık göstermeyi ve ilişkiyi beslemeyi çoğu zaman öğretmiyor. Sonuçta yıllar içinde çiftler arasında yalnızca yaş farkı değil, zihinsel ve duygusal bir mesafe de oluşuyor. Bir taraf kitaplar okuyor, terapiye gidiyor, kendini tanıyor; diğer taraf ise ilişkinin ilk yıllarındaki iletişim biçiminde kalabiliyor. Bu durum zamanla ciddi bir entelektüel ve duygusal açıklık oluşturuyor.

Dijital dünya da bu tabloyu değiştiriyor. Sosyal medya sayesinde insanlar artık başka yaşam biçimlerini, başka ilişki modellerini ve kendi yaş grubundaki insanların yeniden hayat kurabildiğini görüyor. Daha önce görünmeyen seçenekler görünür hâle geliyor. Elbette dijital dünya tek başına boşanmaya neden olmuyor; ancak uzun süredir var olan memnuniyetsizliği görünür kılabiliyor.

Bir diğer önemli değişken ise yaşlanmanın biyolojik boyutu.

Bir diğer önemli değişken ise yaşlanmanın biyolojik boyutu.

Menopoz ve andropoz dönemlerinde yaşanan hormonal değişimler; duygu durumunu, cinsel yaşamı, sabrı ve ilişki dinamiklerini etkileyebiliyor. Fakat hormonlar tek başına bir evliliği bitirmez. Genellikle yıllardır konuşulmayan sorunlar, bu geçiş dönemlerinde daha görünür hâle gelir.

Belki de gri boşanmaların bize anlattığı en önemli şey şu:

İnsanlar artık yalnızca uzun süre evli kalmayı değil, iyi bir ilişki içinde yaşamayı önemsiyor. Çünkü birlikte yaş almak, ancak birlikte gelişebilen çiftler için huzur verici oluyor. Bir evliliği yıllar değil; merak, esneklik, duygusal emek ve birbirini yeniden tanımaya devam etme isteği ayakta tutuyor.

Belki de asıl soru şu: Eşinizle sadece aynı evde mi yaşıyorsunuz, yoksa hâlâ birbirinizin hayatına gerçekten eşlik edebiliyor musunuz?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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