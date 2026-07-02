Gri Boşanma: Neden Yıllar Sonra Ayrılıyorlar?

Araştırmalar, özellikle son otuz yılda bu yaş grubundaki boşanma oranlarının belirgin biçimde arttığını gösteriyor. Bu artış yalnızca hukuki bir istatistik değil; aynı zamanda değişen toplumsal, ekonomik ve psikolojik dinamiklerin de bir yansıması.

Peki insanlar neden hayatlarının en olgun döneminde ayrılmayı seçiyor?

En önemli nedenlerden biri, yıllarca çocuklar, ekonomik sorumluluklar ve aile düzeni uğruna ertelenen ihtiyaçların görünür hâle gelmesi. Çocuklar evden ayrıldığında çift ilk kez birbirleriyle baş başa kalıyor. Eğer ilişki uzun zamandır yalnızca ebeveynlik ortaklığı üzerinden yürüyorsa, geriye konuşacak çok az şey kalabiliyor.

Literatürde ileri yaş boşanmalarında en sık karşılaşılan gerekçeler arasında duygusal uzaklaşma, iletişim sorunları, kronik çatışmalar, sadakatsizlik, ekonomik anlaşmazlıklar, bağımlılık sorunları ve yıllar içinde biriken kırgınlıklar yer alıyor. Ancak terapi odasında bunların altında çoğu zaman başka bir cümle duyuyorum: