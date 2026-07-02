Gri Boşanma: Neden Yıllar Sonra Ayrılıyorlar?
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Bir zamanlar insanlar çocuklar büyüyünce rahatlayacaklarını düşünürdü. Oysa bugün birçok çift için tam da o dönem, yıllardır ertelenen hesaplaşmaların başladığı zaman oluyor. Dışarıdan bakıldığında 'bunca yılı birlikte geçirmişler' denilen evlilikler, içeriden sessizce çözülüyor. Çünkü bazı ilişkiler bir günde bitmez; yıllarca konuşulamayanların ağırlığı altında yavaş yavaş tükenir.
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Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de giderek daha fazla konuşulan gri boşanma, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin boşanmasını ifade ediyor.
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“Artık bu hayatı böyle geçirmek istemiyorum.”
Bir diğer önemli değişken ise yaşlanmanın biyolojik boyutu.
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