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Görünce Yüzüne Şaplak Atmak İsteyeceğiniz En İtici Dizi Karakterini Seçiyoruz!

Görünce Yüzüne Şaplak Atmak İsteyeceğiniz En İtici Dizi Karakterini Seçiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 15:03 Son Güncelleme: 30.06.2024 - 15:42

Dizilerde öyle karakterlerle karşılaşıyoruz ki, evlat olsa sevilmezler. Oyuncular karakteri o kadar başarılı oynuyorlar ki, öyle bir karakterin gerçekte de varlığına inanıyoruz. Peki sizce en itici, sinir bozucu dizi karakteri hangisi?

Buyrun anketimize...

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Sinirinizi en çok zıplatan dizi karakteri hangisi?

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