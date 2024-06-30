Görünce Yüzüne Şaplak Atmak İsteyeceğiniz En İtici Dizi Karakterini Seçiyoruz!

Dizilerde öyle karakterlerle karşılaşıyoruz ki, evlat olsa sevilmezler. Oyuncular karakteri o kadar başarılı oynuyorlar ki, öyle bir karakterin gerçekte de varlığına inanıyoruz. Peki sizce en itici, sinir bozucu dizi karakteri hangisi?

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