Görünce Yüzüne Şaplak Atmak İsteyeceğiniz En İtici Dizi Karakterini Seçiyoruz!
Görünce Yüzüne Şaplak Atmak İsteyeceğiniz En İtici Dizi Karakterini Seçiyoruz!
Dizilerde öyle karakterlerle karşılaşıyoruz ki, evlat olsa sevilmezler. Oyuncular karakteri o kadar başarılı oynuyorlar ki, öyle bir karakterin gerçekte de varlığına inanıyoruz. Peki sizce en itici, sinir bozucu dizi karakteri hangisi?
Buyrun anketimize...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinirinizi en çok zıplatan dizi karakteri hangisi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın