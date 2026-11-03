Görümcesini Çatır Çatır Çatlatan 4 Burç: Laf Sokmaya Gelen Eli Boş Dönüyor
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Aile yemeklerinde görümceden gelen iğneli lafları herkes aynı sabırla karşılamıyor.
Kimi bu imaları duymazdan gelip içine atıyor, kimi ise lafı daha masadayken iade ediyor! Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, görümcesini çatır çatır çatlatan dört burç öne çıkıyor. Bakalım siz onlar arasında mısınız?
Koç
İkizler
Akrep
Oğlak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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