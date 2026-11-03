Görümcesini Çatır Çatır Çatlatan 4 Burç: Laf Sokmaya Gelen Eli Boş Dönüyor

Mars'ın yönettiği bir ateş burcu olan Koç, astrolojide dobra, cesur ve lafı dolandırmayan bir burç olarak biliniyor. İçinden geçeni söylemek için uygun anı beklemiyor.

Görümceden gelen ima daha masaya düşmeden Koç'un cevabı hazır oluyor. Lafı anında, herkesin önünde yerine koyuyor ama işin güzel yanı kin tutmuyor; beş dakika sonra çayını tazeleyip sohbete devam ediyor.