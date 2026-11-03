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Görümcesini Çatır Çatır Çatlatan 4 Burç: Laf Sokmaya Gelen Eli Boş Dönüyor

Görümcesini Çatır Çatır Çatlatan 4 Burç: Laf Sokmaya Gelen Eli Boş Dönüyor

burç
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 19:59
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Aile yemeklerinde görümceden gelen iğneli lafları herkes aynı sabırla karşılamıyor.

Kimi bu imaları duymazdan gelip içine atıyor, kimi ise lafı daha masadayken iade ediyor! Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, görümcesini çatır çatır çatlatan dört burç öne çıkıyor. Bakalım siz onlar arasında mısınız?

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Koç

Koç

Mars'ın yönettiği bir ateş burcu olan Koç, astrolojide dobra, cesur ve lafı dolandırmayan bir burç olarak biliniyor. İçinden geçeni söylemek için uygun anı beklemiyor.

Görümceden gelen ima daha masaya düşmeden Koç'un cevabı hazır oluyor. Lafı anında, herkesin önünde yerine koyuyor ama işin güzel yanı kin tutmuyor; beş dakika sonra çayını tazeleyip sohbete devam ediyor.

İkizler

İkizler

Merkür'ün yönettiği bir hava burcu olan İkizler, astrolojide hazırcevap, esprili ve konuşmayı seven bir burç olarak tanınıyor. Kelimelerle oynamak onun en güçlü silahı.

İkizler görümcenin iğneli sözüne kızmak yerine öyle bir espriyle karşılık veriyor ki masadaki herkes gülüyor. Laf sokmaya gelen, bir anda kendini komik duruma düşmüş buluyor ve konuyu değiştirmekten başka çaresi kalmıyor.

Akrep

Akrep

Plüton ve Mars'la ilişkilendirilen bir su burcu olan Akrep, astrolojide sezgileri güçlü, gözünden hiçbir şey kaçmayan bir burç olarak biliniyor. İnsanların niyetini cümle bitmeden okuyor.

Akrep görümcenin imalarına hemen karşılık vermiyor, sessizce izliyor ve not alıyor. Zamanı geldiğinde ise tek bir cümleyle bütün hesabı kapatıyor; görümce o günden sonra Akrep'in yanında kelimelerini tartarak konuşuyor.

Oğlak

Oğlak

Satürn'ün yönettiği bir toprak burcu olan Oğlak, astrolojide disiplinli, ağırbaşlı ve kimseden onay beklemeyen bir burç olarak öne çıkıyor. Kendi düzenini kurmuş ve ondan taviz vermiyor.

Görümce 'Annem bunu böyle yapmazdı' dediğinde Oğlak hiç sesini yükseltmeden 'Bizim evde böyle yapılıyor' diyerek konuyu kapatıyor. Tartışmaya girmediği için görümcenin elinde tutunacak bir şey kalmıyor.

Görümceniz bu burçlardan birine denk geldiyse, bir sonraki aile yemeğinde lafını iki kez düşünse iyi olur. 😏

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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