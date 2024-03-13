Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor: Kadıköy'ün Yeni Gölü Sosyal Medyanın Gündeminde!
Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor: Kadıköy'ün Yeni Gölü Sosyal Medyanın Gündeminde!
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/kadikoy-...
Kadıköy'de bir inşaat için açılan çukur, yıllar içinde suyla doldu. Çukur, harita uygulamalarında 'göl' olarak görünmeye başladı.
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İstanbul Kadıköy'de Koşuyolu Mahallesi'nde, Lambacı Sokak'ta yer alan bir inşaat alanı, temel kazısının tamamlanmasının ardından 5 yıl önce durduruldu.
Bu süre zarfında, kazılan temel çukuru suyla dolup bir göl görünümü kazandı.
Google Maps'in güncellemeleri sonucunda, bu su dolu çukur bir göl olarak algılandı.
Bu durum, sosyal medyanın gündemine oturdu ve drone ile çekilen görüntülerle paylaşıldı.
Görüntülerde, çukurun büyük bir kısmının suyla dolu olduğu ve suyun tahliye edilmeye başlandığı görülüyor.
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Vatandaş durumun hoş olmadığını belirterek, "Bu durumun farkında olmamıza vesile oldunuz. Açıkçası, bu şekilde atıl kalmasının hiç de hoş bir durum olmadığını düşünüyorum. Özellikle Kadıköy için bu durum kabul edilemez. Yetkililerin bu konuya el atması gerekiyor" dedi.
Başka bir bölge sakini ise "İnşaatlar başlıyor, temeller kazılıyor ancak uzun süre boyunca atıl kalıyor. Bu durum birçok yerde mevcut. Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılmalı. Bildiğim kadarıyla bu durum oldukça uzun süredir devam ediyor. Artık ne yapılacaksa yapılsın ve bu durum sonlandırılsın" ifadelerini kullandı.
Kullanıcılardan Kadıköy'ün yeni gölüne yorum yağdı.
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