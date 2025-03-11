Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Bazen bir fotoğrafa bakarsınız ve gördüğünüz şeyin gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlarsınız. Perspektif oyunları, optik illüzyonlar ve tamamen tesadüfi anlar, gerçeği algılama şeklimizi alt üst edebilir. Günlük hayatta fark etmeden geçtiğimiz birçok sahne, aslında bir simülasyonun içinde yaşadığımızı düşündürecek kadar tuhaf olabilir. Öyle ki bazı kareler, “Bu evren gerçekten gerçek mi?” diye sorgulamamıza neden olur. İşte gözlerinize inanamayacağınız ve simülasyon teorisini destekleyecek kadar garip görünen birbirinden ilginç fotoğraflar!
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1. "Benimki gibi bir SUV'nin yanına park ettim ve dışarı çıktığımda benimki gibi bir SUV'nin yanına park edilmiştim."
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2. Kardeş olma ihtimalleri?
3. Paspas kendi kendini klonlamış olabilir mi?
4. The Last of Us evreninden fırlamış gibi bir kare! Sen orda nasıl dondun ya?
5. Kablolar ve girdikleri garip şekiller...
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6. Nasıl ya?
7. İstesen çekemezsin şu fotoğrafı!
8. Bi' masaya bakın bi' de yerdeki şekile!
9. Şu kareyi bir tek GTA'da görmüyoruz artık!
10. Kızın geri kalanı nerede?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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