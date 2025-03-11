onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 14:02

Bazen bir fotoğrafa bakarsınız ve gördüğünüz şeyin gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlarsınız. Perspektif oyunları, optik illüzyonlar ve tamamen tesadüfi anlar, gerçeği algılama şeklimizi alt üst edebilir. Günlük hayatta fark etmeden geçtiğimiz birçok sahne, aslında bir simülasyonun içinde yaşadığımızı düşündürecek kadar tuhaf olabilir. Öyle ki bazı kareler, “Bu evren gerçekten gerçek mi?” diye sorgulamamıza neden olur. İşte gözlerinize inanamayacağınız ve simülasyon teorisini destekleyecek kadar garip görünen birbirinden ilginç fotoğraflar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Benimki gibi bir SUV'nin yanına park ettim ve dışarı çıktığımda benimki gibi bir SUV'nin yanına park edilmiştim."

1. "Benimki gibi bir SUV'nin yanına park ettim ve dışarı çıktığımda benimki gibi bir SUV'nin yanına park edilmiştim."

2. Kardeş olma ihtimalleri?

2. Kardeş olma ihtimalleri?

3. Paspas kendi kendini klonlamış olabilir mi?

3. Paspas kendi kendini klonlamış olabilir mi?

4. The Last of Us evreninden fırlamış gibi bir kare! Sen orda nasıl dondun ya?

4. The Last of Us evreninden fırlamış gibi bir kare! Sen orda nasıl dondun ya?

5. Kablolar ve girdikleri garip şekiller...

5. Kablolar ve girdikleri garip şekiller...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nasıl ya?

6. Nasıl ya?

7. İstesen çekemezsin şu fotoğrafı!

7. İstesen çekemezsin şu fotoğrafı!

8. Bi' masaya bakın bi' de yerdeki şekile!

8. Bi' masaya bakın bi' de yerdeki şekile!

9. Şu kareyi bir tek GTA'da görmüyoruz artık!

9. Şu kareyi bir tek GTA'da görmüyoruz artık!

10. Kızın geri kalanı nerede?

10. Kızın geri kalanı nerede?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın