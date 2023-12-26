Google’ın Yapay Zekası AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Google’ın Yapay Zekası AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
2023 yılında yapılan genel çeçimin ardından, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin detaylar elbette merak konusu. Özellikle İstanbul Belediye Başkanı Adayı olarak siyasi partilerin pusulaya çıkaracağı isimler ilgililer tarafından araştırılıyor. Google'ın yapay zekası Bard, 2024 Belediye Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı'nın kim olabileceği sorusuna cevap verdi.
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Google'ın yapay zeka yazılımı Bard, aktif olarak kullanıcılarına hizmet veriyor bildiğiniz gibi.
Biliyorsunuz 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek bir seçim süreci daha var; yerel seçimler.
Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları'nın kimler olacağı merak konusu. Bard da bu konudaki tahminlerini açıkladı.
İlk isim Murat Kurum.
Gelen cevaptaki diğer bir isim Tevfik Göksu.
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Mehmet Ergün Turan
Adil Karaismailoğlu
Verdiği diğer bir isim Hilmi Türkmen.
Peki Google Bard'a göre; 2024 Belediye Başkanı Seçimleri'nde AK Parti İstanbul adayı olması ihtimali en yüksek olan isim kim?
Tabii farklı bir strateji de mümkün!
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Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Adayı'nı ne zaman açıklayacak?
Tabii ki aday belirleme sürecinde başka isimlerin ön plana çıkabileceği ve sürpriz bir ismin aday olabileceğini de belirtiyor Bard.
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