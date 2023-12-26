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Google’ın Yapay Zekası AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Google’ın Yapay Zekası AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Yapay Zeka
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 11:29

2023 yılında yapılan genel çeçimin ardından, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin detaylar elbette merak konusu. Özellikle İstanbul Belediye Başkanı Adayı olarak siyasi partilerin pusulaya çıkaracağı isimler ilgililer tarafından araştırılıyor. Google'ın yapay zekası Bard, 2024 Belediye Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı'nın kim olabileceği sorusuna cevap verdi.

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Google'ın yapay zeka yazılımı Bard, aktif olarak kullanıcılarına hizmet veriyor bildiğiniz gibi.

Google'ın yapay zeka yazılımı Bard, aktif olarak kullanıcılarına hizmet veriyor bildiğiniz gibi.

Aslında bir ChatBot yani sohbet robotu olan Bard, sorduğunuz sorulara yapay zeka yardımıyla cevap verip, tahminlerde bulunuyor. Metin tabanlı bu yapay zeka robotu, pek çok araştırma konusunda yardımcı oluyor.

Biliyorsunuz 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek bir seçim süreci daha var; yerel seçimler.

Biliyorsunuz 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek bir seçim süreci daha var; yerel seçimler.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te gerçekleşecek seçimde, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyat heyetleri belirlenecek.

Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları'nın kimler olacağı merak konusu. Bard da bu konudaki tahminlerini açıkladı.

Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları'nın kimler olacağı merak konusu. Bard da bu konudaki tahminlerini açıkladı.

Google yapay zeka robotu Bard, '2024 Belediye Seçimlerinde AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı kim olacak? En Yüksek ihtimal hangisi?' diye sorulduğunda beş isim verdi.

İlk isim Murat Kurum.

İlk isim Murat Kurum.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 2019 yılında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu bilgisi, siyasi ismi ön plana çıkaran konulardan. Bu sebepten partinin en güçlü adaylarından bir tanesi olarak görülüyor.

Gelen cevaptaki diğer bir isim Tevfik Göksu.

Gelen cevaptaki diğer bir isim Tevfik Göksu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, AK Parti'nin İstanbul'daki en büyük ilçe belediye başkanlarından biri olması kendisini güçlü bir isim haline getiriyor.

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Mehmet Ergün Turan

Mehmet Ergün Turan

Fatih Belediye Başkanı olarak yürüttüğü çalışmalarda oldukça başarılı bulunan Mehmet Ergün turan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkanlığında dikkat çeken bir diğer isim. Adaylık ihtimalini bu sayede yükseltiyor.

Adil Karaismailoğlu

Adil Karaismailoğlu

Bard'a göre Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun  da adı, olası aday listesinde yer alabilir.

Verdiği diğer bir isim Hilmi Türkmen.

Verdiği diğer bir isim Hilmi Türkmen.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti'nin deneyimli belediye başkanlarından biri olarak öne çıkıyor. Üsküdar'da yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken isim, aday olması için ihtimal verilen siyasilerden.

Peki Google Bard'a göre; 2024 Belediye Başkanı Seçimleri'nde AK Parti İstanbul adayı olması ihtimali en yüksek olan isim kim?

Peki Google Bard'a göre; 2024 Belediye Başkanı Seçimleri'nde AK Parti İstanbul adayı olması ihtimali en yüksek olan isim kim?

Google'ın yapay zekası Bard'a göre, bahsi geçen isimler arasında aday olması ihtimali en yüksek olan siyasi kişi Murat Kurum. Partinin en güçlü adaylarından biri olması ve bunun yanı sıra, daha önce 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterilmesi dolayısıyla ihtimali daha yüksek olarak değerlendiriliyor.

Tabii farklı bir strateji de mümkün!

Tabii farklı bir strateji de mümkün!

Bard'ın diğer bir açıklamasına göre AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimini kazanabilmesi için farklı bir isimle ilerlemesi de olası görünüyor. Bu durumda karşımıza çıkabilecek isimlerin Tevfik Göksu, Mehmet Ergün Turan, Adil Karaismailoğlu ya da Hilmi Türkmen'den bahsediliyor.

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Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Adayı'nı ne zaman açıklayacak?

Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Adayı'nı ne zaman açıklayacak?

AK Parti'nin merakla beklenen adayını 31 Ocak 2024 tarihine kadar açıklayacağı öngörülüyor.

Tabii ki aday belirleme sürecinde başka isimlerin ön plana çıkabileceği ve sürpriz bir ismin aday olabileceğini de belirtiyor Bard.

Tabii ki aday belirleme sürecinde başka isimlerin ön plana çıkabileceği ve sürpriz bir ismin aday olabileceğini de belirtiyor Bard.

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piyanist

Yapay zekayı boşuna meşgul etmişsiniz isime bakarak oy atacak seçmen varmı onların içinde? belediye seçimlerinde kime atacaksınız?!Erdogana genel seçimlerde?... Devamını Gör

Alper Çağlar

Çok haklısın CHP seçmeni kime oy attığını bile bilmiyor, CHP'ye veriyorum diyor oylar eski ak partili ve fetöcü Sadullah Ergin'e gidiyor, CHP'ye veriyorum di... Devamını Gör

Degisik Bree

aynı soruyu kopyala yapıştır yapıyorum sonuç : "Sonuç olarak, 2024 Belediye Seçimlerinde AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı olarak Mehmet Ergün Turan'ı... Devamını Gör

Alper Çağlar

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