Google’ın Yapay Zekası AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Google'ın yapay zekası Bard'a göre, bahsi geçen isimler arasında aday olması ihtimali en yüksek olan siyasi kişi Murat Kurum. Partinin en güçlü adaylarından biri olması ve bunun yanı sıra, daha önce 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterilmesi dolayısıyla ihtimali daha yüksek olarak değerlendiriliyor.