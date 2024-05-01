Gökte Balonlarla Oluşan Masalsı Manzarası ve Yerde Kat Kat Daha Fazlası: Kapadokya

Orta Anadolu'yu süsleyen Kapadokya'da hem doğal hem de tarihi güzellikler sizi bekliyor. Mağaraları, kiliseleri, yeraltı şehirleri ve en önemlisi göklerde süzülmenizi sağlayan balonlar... Masalsı ve büyüleyici olan Kapadokya'yı gezerken öğrenmek ve rahatlamak mümkün. Gelin, güzelliklerine daha detaylı bakalım!