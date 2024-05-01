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Gökte Balonlarla Oluşan Masalsı Manzarası ve Yerde Kat Kat Daha Fazlası: Kapadokya

etiket Gökte Balonlarla Oluşan Masalsı Manzarası ve Yerde Kat Kat Daha Fazlası: Kapadokya

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 15:31

Orta Anadolu'yu süsleyen Kapadokya'da hem doğal hem de tarihi güzellikler sizi bekliyor. Mağaraları, kiliseleri, yeraltı şehirleri ve en önemlisi göklerde süzülmenizi sağlayan balonlar... Masalsı ve büyüleyici olan Kapadokya'yı gezerken öğrenmek ve rahatlamak mümkün. Gelin, güzelliklerine daha detaylı bakalım!

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1. Erken dönem kiliseleri ve manastırları gezerek tarihi hissedebilirsiniz.

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde kayalara oyulmuş mağaralara yapılan kiliseleri ve manastırları gezerek tarihi görebilirsiniz. Zamanında ibadet yeri olarak kullanılan yerleri gezmek eminim büyülenmenizi sağlayacaktır!

2. Göreme Milli Parkında gezerek doğal güzelliklere hayran kalabilirsiniz.

Unesco Dünya Mirası Listesinde yer alan milli parkında konik kaya oluşumları, tüneller ve vadiler bulunur. Tüm bu güzelliklerin arasında gezerek rahatlayabilirsiniz ya da manzarayı uzaktan izleyerek gözlerinizi şenlendirebilirsiniz.

3. Sıcak hava balonları ile gökyüzünde süzülebilirsiniz.

Kapadokya'nın harika manzarasını gökyüzünde süzülerek izlemek... Sabahın erken saatlerinde, gün doğumunda göklerde olma imkanını size sunan bir yerden bahsediyoruz!

4. Yeraltı şehirlerini görerek geçmişi içinize çekebilirsiniz.

Yine Hıristiyan toplulukların yerleşim yeri olan Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerinde tarihi izlere rastlayabilirsiniz. Geçmişte kullanılan tüneller, depolar ve odalar sizi bekliyor.

5. Avanos Kasabasını gezerek çömlekçiliği, el emeğini görebilirsiniz.

Kapadokya'nın ünlü olduğu bir diğer şey çömlekçiliktir. Geleneğin yaşadığı yer Kızılırmak Nehri kıyısında yer alan Avanos Kasabası'nda devam etmektedir. Hem izleme hem de deneyimleme şansı yakalayabilirsiniz.

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6. Ihlara Vadisinde dinlenerek ortamın tadını çıkarabilirsiniz.

Melendiz Çayı'nın oluşturduğu Ihlara Vadisi kayaların arasında kalan bir kanyondur. Burada piknik yaparak dinlenebilir, aynı zamanda doğa yürüyüşleri yaparak ortamın güzelliğinde kendinizi kaybedebilirsiniz.

7. Uygun koşullarda üretilen şarapları tadabilirsiniz.

İklim koşullarının ve toprak tipinin uygun olmasında dolay üretilen şaraplar lezzetli olur! Ürgüp ve Üzümlü köylerindeki bağlardan üretilen şarapları deneyebilirsiniz.

8. Doğal harikalar olan peribacalarını yakından inceleyebilirsiniz.

Volkanik patlamalarla beraber oluşan lav ve küllerin rüzgar ya da su ile şekillenmesi sonu ortaya çıkan bu yapılar güzellikleri ile sizi büyüleyebilir! Kilise, ev, sığınak olarak kullanılmış olan peribacaların eteklerinde tarım faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir.

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