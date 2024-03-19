Gökhan Zan Geri Adım Atmıyor: “Benden Korktukları İçin Bu Yola Başvurdular”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Gökhan Zan, partisi tarafından adaylıktan çekilmişti. TİP, Gökhan Zan’ın “maddi menfaatler” içine girdiğine dair şüpheler olduğunu ve ses kaydının gerçek olduğunu savunmuştu. Gökhan Zan ise kasedin yapay zeka sayesinde oluşturulan bir montaj olduğunu iddia ederek adaylıkta ısrarcı olacağını açıkladı. Zan; “Benden korktukları için bu yönteme başvurdular” dedi.