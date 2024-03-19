Gökhan Zan Geri Adım Atmıyor: “Benden Korktukları İçin Bu Yola Başvurdular”
Gökhan Zan Geri Adım Atmıyor: “Benden Korktukları İçin Bu Yola Başvurdular”
Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Gökhan Zan, partisi tarafından adaylıktan çekilmişti. TİP, Gökhan Zan’ın “maddi menfaatler” içine girdiğine dair şüpheler olduğunu ve ses kaydının gerçek olduğunu savunmuştu. Gökhan Zan ise kasedin yapay zeka sayesinde oluşturulan bir montaj olduğunu iddia ederek adaylıkta ısrarcı olacağını açıkladı. Zan; “Benden korktukları için bu yönteme başvurdular” dedi.
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Orta çıkan ses kayıtlarında, Gökhan Zan ile AK Parti tarafından aradığını söyleyen Turgay Kocakaya ile adaylıktan çekilmemesi için para pazarlığı yapılıyor.
TİP, ses kayıtlarını uzmanlara incelettiklerini ve montaj olmadığını savunurken, Gökhan Zan ise montaj olduğunu iddia ettiği kasetler için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan Gökhan Zan, Hatay’da kendisine desteğin artması sebebiyle bu yola başvurulduğunu söyledi.
“Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda”
“Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim.”
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“Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız”
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