Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gökhan Zan Geri Adım Atmıyor: “Benden Korktukları İçin Bu Yola Başvurdular”

Gökhan Zan Geri Adım Atmıyor: “Benden Korktukları İçin Bu Yola Başvurdular”

Hatay Gökhan Zan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 08:32

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Gökhan Zan, partisi tarafından adaylıktan çekilmişti. TİP, Gökhan Zan’ın “maddi menfaatler” içine girdiğine dair şüpheler olduğunu ve ses kaydının gerçek olduğunu savunmuştu. Gökhan Zan ise kasedin yapay zeka sayesinde oluşturulan bir montaj olduğunu iddia ederek adaylıkta ısrarcı olacağını açıkladı. Zan; “Benden korktukları için bu yönteme başvurdular” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Orta çıkan ses kayıtlarında, Gökhan Zan ile AK Parti tarafından aradığını söyleyen Turgay Kocakaya ile adaylıktan çekilmemesi için para pazarlığı yapılıyor.

Orta çıkan ses kayıtlarında, Gökhan Zan ile AK Parti tarafından aradığını söyleyen Turgay Kocakaya ile adaylıktan çekilmemesi için para pazarlığı yapılıyor.

TİP, ses kayıtlarını uzmanlara incelettiklerini ve montaj olmadığını savunurken, Gökhan Zan ise montaj olduğunu iddia ettiği kasetler için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TİP, ses kayıtlarını uzmanlara incelettiklerini ve montaj olmadığını savunurken, Gökhan Zan ise montaj olduğunu iddia ettiği kasetler için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan Gökhan Zan, Hatay’da kendisine desteğin artması sebebiyle bu yola başvurulduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan Gökhan Zan, Hatay’da kendisine desteğin artması sebebiyle bu yola başvurulduğunu söyledi.

Kaynak

“Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda”

“Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda”

“Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim.”

“Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim.”
İçeriğin Devamı Aşağıda

“Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız”

“Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız”

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
4
3
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?