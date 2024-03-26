Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Pazarlığın Ses Kaydıyla İlgili TİP Uzman Raporunu Açıkladı
Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Pazarlığın Ses Kaydıyla İlgili TİP Uzman Raporunu Açıkladı
TİP'in Hatay Belediye Başkanı Gökhan Zan'ı geri çekmesi üzerine yaşanan kriz devam ediyor. Parti bugün Gökhan Zan'ın adının karıştığı ses kaydıyla ilgili uzman raporunu paylaştı.
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Seçimlere sayılı günler kala TİP'in Hatay adaylığında ciddi bir kriz çıkmıştı. TİP, Hatay Belediye Başkanı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmişti.
TİP tarafından yapılan açıklamada Gökhan Zan ile ilgili 'Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır' ifadeleri kullanılmıştı.
Gökhan Zan hakkındaki tüm iddiaları yalanlayarak kayıtların deep fake ve montajla elde edildiğini söylemişti.
Konuyla ilgili bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. TİP, ses kayıtlarının uzman inceleme raporunu paylaştı.
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Paylaşımda "Detaylı incelendiğinde videonun başlangıçtan sona kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay değişiklik olmadığı tespit edilmiştir." açıklaması yer aldı.
Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...
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