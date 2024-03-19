Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Yeni Bir Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Arkamdan Sattın, İhanet Ettin'
Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve dünden bu yana kamuoyunun gündeminden düşmeyen ses kayıtlarına bir yenisi eklendi. Adaylıktan çekilmemek için 5 milyon dolarlık pazarlığın konuşulduğu görüşme sonrası yayınlanan yeni kayıtlarda Gökhan Zan Turgay Kocakaya'yı ihanetle suçluyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan ile ilgili dün bir takım ses kayıtlarını Sözcü TV'de yayınlamıştı. Görüşmelerde Turgay Kocakaya tarafından Zan'a 3 milyon dolar teklif edildiği duyulurken, Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık yapıyordu.
Kayıtların kamuoyuyla paylaşılması sonrası açıklama yapan Gökhan Zan, kendisine kumpas kurulduğunu belirterek hakkını arayacağını söyledi.
Dün yayınlanan kayıtların etkisi henüz geçmezken, Sözcü TV yazarı İsmail Saymaz yeni ses kayıtlarını paylaştı.
Zan ile Kocakaya arasında geçtiği belirtilen görüşme şöyle:
Zan: Kumpas olduğu hiç sorun yok ama olan sana olacak.
Kocakaya: Bunlara biri bir şey söylemiş bizim hakkımızda, ‘Gidelim tadı kaçtı buraların’ falan. Biz de tamam gidelim dedik.
Zan: Sen şöyle yanlış yaptın. Buradan çekip gitmekle yanlış yaptın bu bir. İki, bana yanlış yaptın. Üç, sen buradan giderken bana da danışmadın yanımda yürümek için yanıma geldin ama arkamdan sattın ihanet ettin.
Zan: Sen de araştırıldın Mehmet Güzel ile birlikte konuştuğun ortaya çıktı. Senin buraya gelmen lazım.
Kocayaka: Benim mi? Allah Allah ben hiç konuşmadım Mehmet Güzel’le hiç hayatımda da görmedim. Hiç kimseye seninle ilgili bir şey anlatmadım.
Zan: Ben 3 haftadır Genel Merkez’e arkadaşlara söyledim. Bakın, bana şantaj kuruluyor, montaj kuruluyor, beni tehdit ediyorlar, ‘Boyun eğme, önemli, sakın geri çekilme’ dediler. Kumpas kuruldu, ses kaydı farklı yapıldı umurumda değil abi
Kocakaya: Böyle bir riske niye gireyim dostum, kariyerim var. Öpüyorum seni, dikkatli ol çalış, hadi.
Kayıtlarla ilgili açıklama yapan İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:
'İlk dinlediğimiz ve Gökhan Zan'ın montaj olduğunu söylediği konuşma elden ele yayılmış ve Gökhan Zan bunu dinlemişti. Ve daha sonra Turgay Kocakaya'yı aramış. 'Sen bana ihanet' ettin diyor. Ben bunu 1 numaraya ilettim diyor. 1 numaradan kastı siyasetçi veya bürokrat değil. Herhalde Hatay çevresinde bilinen kriminal bir şey. Bu konuşmasında 10 Mart'tan sonra Lütfü Savaş patlayacak ifadesini kullanıyor. Bu herhalde Lütfü Savaş ile ilgili bir skandal olacak diyor, yanlış anlaşılmasın. Bu tarih önemli, çünkü 10 Mart'tan önce yapılmış bu konuşma, onu anlıyoruz.
Aslında Gökhan Zan kendisine atfedilen ses kayıtlarının varlığını biliyordu, 10 Mart'tan önce biliyordu, buna rağmen savcılık yoluna başvurmayı düşünmemiş. Kendisine yapıldığını söylediği şantajla ilgili suç duyurusunda bulunmamış. Daha başka yöntemlere başvurmuş. Bu konuşmada kumpas ifadelerini kullanıyor ama 'Umrumda değil, benim yüzde 10 oyun artar' gibi ifadeler var. İlk konuşmayı kaydeden kişi, bu konuşmayı da kaydetmiş.'
Sosyal medya platformu Twitter'dan (X) açıklama yapan Zan, şu ifadeleri kullandı:
'Bildiğiniz üzere, hakkımda ileri sürülen asılsız idddiaalar hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve adli süreç başlatıldı. Suç duyurusu sırasında Adli Tıp ilgili İhtisas Kurulu tarafından ivedilikle kriminal inceleme yapılmasını da talep etmiş bulunmaktayız. Temennimiz seçimden önce bu incelemenin tamamlanması ve tüm halkımızın gerçekleri görerek sandığa gidebilmeleridir. Adli makamların bu konuya özel bir hassasiyet göstermesini beklemekteyim. Yapılacak inceleme sonucunda hakikat ortaya çıkacak, hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir. Ben bu toprakların çocuğu olarak halkımızdan yalnızca, sahte dolduruşlara gelerek yargısız infazda bulunmamalarını, gerçeği iş işten geçmeden farketmelerini temenni ediyorum.'