Gizli Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Gizli Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Temizlik konusunda kendine güveniyorsan, çok doğru geldin! Sana 8 gizli temizlik tüyosuyla ilgili soru sorduk; bakalım kaç tanesini doğru bileceksin. Sonucu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
Hazırsan başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ayna gibi camlar, cam gibi aynalar elde etmek için hangisini kullanırsın?
2. Buzdolabındaki kötü kokuyu gidermek için aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılır?
3. Ahşap zeminin parlaklığını koruması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
4. Beyaz sirke ile yer silinir mi?
5. Halıya sinen kötü kokuyu gidermek için aşağıdaki doğal malzemelerden hangisi kullanılır?
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6. Mutfak lavabosunu temizlemek için hangisi kullanılır?
7. Peki, mutfakta oluşan yağ lekelerini temizlemek için kullanılan doğal malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
8. Son olarak, tahta kaşıkların hijyeni nasıl sağlanmalıdır?
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